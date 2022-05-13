Сделали ли вы прививку от Covid-19?

Да, я привит

Нет, я боюсь вакцины

Нет, но я хочу сделать прививку

Я сомневаюсь, стоит ли делать прививку

Нет, я считаю, что вакцина может сделать хуже Показать результаты