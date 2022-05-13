Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 13 мая рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
Плотникова Андрея Владимировича — судьей Экономического суда Содружества Независимых Государств.
Президент также дал согласие на назначение:
Дурнова Вячеслава Викторовича — заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы социальной сферы и идеологии),
Денгалева Геннадия Ивановича — заместителем председателя Могилевского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ),
Гришкевича Михаила Михайловича — председателем Пружанского райисполкома,
Пачко Александра Николаевича — председателем Кобринского райисполкома,
Савина Александра Ивановича — председателем Лунинецкого райисполкома,
Карповича Николая Николаевича — председателем Борисовского райисполкома,
Сосиновича Дмитрия Николаевича — председателем Стародорожского райисполкома,
Гоги Владимира Леонидовича — председателем Слуцкого райисполкома,
Огородникова Александра Сергеевича — первым заместителем министра промышленности,
Козлова Алексея Александровича — заместителем министра промышленности,
Федченко Сергея Александровича — первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия,
Шагойко Вадима Викторовича — заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия,
Емельяновой Нины Алексеевны — заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли,
Андрейчика Олега Евстафьевича — заместителем министра спорта и туризма,
Иващенко Ольги Георгиевны — заместителем начальника главного управления по обеспечению деятельности комиссий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России,
Гоборова Дмитрия Дмитриевича — заместителем ответственного секретаря — начальником Аппарата Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь,
Пенина Владимира Петровича — заместителем начальника Аппарата Представительства Парламентского Собрания союза Беларуси и России в Республике Беларусь,
Ковалева Александра Александровича — старшим офицером-оператором группы (общего оперативного планирования) отдела оперативного планирования управления планирования применения Войск (Коллективных сил) ОДКБ центра планирования применения и подготовки Войск (Коллективных сил) Объединенного штаба ОДКБ.