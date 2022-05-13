Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 13 мая рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назначил:

Плотникова Андрея Владимировича — судьей Экономического суда Содружества Независимых Государств.

Президент также дал согласие на назначение:

Дурнова Вячеслава Викторовича — заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы социальной сферы и идеологии),

Денгалева Геннадия Ивановича — заместителем председателя Могилевского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ),

Гришкевича Михаила Михайловича — председателем Пружанского райисполкома,

Пачко Александра Николаевича — председателем Кобринского райисполкома,

Савина Александра Ивановича — председателем Лунинецкого райисполкома,

Карповича Николая Николаевича — председателем Борисовского райисполкома,

Сосиновича Дмитрия Николаевича — председателем Стародорожского райисполкома,

Гоги Владимира Леонидовича — председателем Слуцкого райисполкома,

Огородникова Александра Сергеевича — первым заместителем министра промышленности,

Козлова Алексея Александровича — заместителем министра промышленности,

Федченко Сергея Александровича — первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия,

Шагойко Вадима Викторовича — заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия,

Емельяновой Нины Алексеевны — заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли,

Андрейчика Олега Евстафьевича — заместителем министра спорта и туризма,

Иващенко Ольги Георгиевны — заместителем начальника главного управления по обеспечению деятельности комиссий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России,

Гоборова Дмитрия Дмитриевича — заместителем ответственного секретаря — начальником Аппарата Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь,

Пенина Владимира Петровича — заместителем начальника Аппарата Представительства Парламентского Собрания союза Беларуси и России в Республике Беларусь,

Ковалева Александра Александровича — старшим офицером-оператором группы (общего оперативного планирования) отдела оперативного планирования управления планирования применения Войск (Коллективных сил) ОДКБ центра планирования применения и подготовки Войск (Коллективных сил) Объединенного штаба ОДКБ.