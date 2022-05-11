Происходящие события у памятника освободителям в латвийской столице внесли серьезный раскол в общество и активизировали протестные настроения, сообщает Delfi.

9 мая рижане традиционно принесли цветы к памятнику, отдав дань подвигу советских воинов, освободивших страну от немецких оккупантов. Однако утром следующего дня мэрия города приказала убрать цветы. Возмущенные горожане вновь пришли к памятнику 10 мая и принесли новые цветы. Сейчас мемориал оцеплен полицией. Также сообщается, что несколько человек были задержаны за «прославление советского режима».

Подобная ситуация привела к вспышке протестных настроений в Латвии. При этом протестовать хотят как те, кто принес цветы к мемориалу, так и те, кто резко осуждает возложение цветов к памятнику советским воинам.

Так, Русский союз Латвии выступил с резким осуждением действий властей, распорядившихся убрать цветы. В организации такие меры назвали самоуправством городской администрации и призвали рижан выходить на акции протеста 13 мая. В то же время противники возложения цветов призывают в социальных сетях также выходить на протесты, чтобы выразить свою точку зрения. Кроме того, многие пользователи соцсетей выразили недоумение относительно действий полиции.

Белта