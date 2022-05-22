Совсем скоро прозвенит последний звонок и настанет самая долгожданная пора для всех ребят – летние каникулы. У большинства школьников они ассоциируются прежде всего с приятным безделием и веселым времяпрепровождением. Но есть и те, кто намерен провести время с пользой: не только хорошо отдохнуть, но и заработать. Где и как можно трудоустроиться старшеклассникам, рассказывает «Авангард».

Подработать на каникулах для многих ребят – идея фикс. Ведь кто-то хочет скопить на новый гаджет, кто-то – помочь родителям, а кто-то – просто почувствовать себя самостоятельным и независимым. К счастью, вариантов трудоустройства в районе хватает.

Буквально с первых дней летних каникул в школах заработают летние лагеря с дневным пребыванием: оздоровительные (для младшеклассников), труда и отдыха (для детей постарше). Среднее и старшее звено учащихся с согласия родителей привлекут к общественно полезному труду, например, благоустройству пришкольной территории. Ну а те, кому уже исполнилось 14 лет, могут совместить приятное с полезным: не только отдохнуть от уроков, но и заработать на карманные расходы.

Широкий спектр трудоустройства подросткам предоставит Белорусский рес-публиканский союз молодежи. Как отметил первый секретарь РО ОО «БРСМ» Максим Ляпко, в нынешнюю летнюю кампанию у ребят из студотрядов есть возможность подзаработать в хозяйствах и на предприятиях района. Рабочие места школьникам предоставит КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», куда планируется трудоустроить порядка 30 человек. Фронт работ в данном направлении традиционный – облагораживание территории райцентра. СУП «Андреевка» готово принять 20 человек. Студотрядовцы помогут сельхозпредприятию в сборе урожая яблок и полевых работах. КСУП «Кривск» трудоустроит 23 школьника, которые будут задействованы на видовой прополке зерновых колосовых культур.

Немалый объем работ для 20 старшеклассников предоставит ОАО «Уваровичи-Элит», где предстоит заняться наведением порядка на территории хозяйства, сортировкой зерна. 15 ребят будут задействованы на полевых работах и наведении порядка в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Так что без дела школьники уж точно не останутся.

– В настоящее время прорабатывается вопрос с Буда-Кошелевским опытным лесхозом, где в начале апреля ребята трудились в питомнике на посадке саженцев деревьев, чтобы продолжить данное направление работы и в летний период, – рассказал молодежный лидер Максим Ляпко.

Что касается городских школ, то традиционно «зеленоградовцы» из средней школы №1 райцентра будут помогать коммунальнику в благоустройстве города. К ним в этом полезном деле присоединятся и гимназисты, которые будут работать и в ОАО «Юбилейный-Агро». Кроме того, в рамках совместного с управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома проекта по вторичной трудовой занятости молодежи ребята займутся благоустройством территорий и ремонтом мебели.

Ну а тем, кто уже точно решил провести лето с пользой и трудоустроиться, советуем поторопиться, ведь количество мест в трудовых лагерях и студотрядах ограничено. Подать заявку можно в учреждение образования по месту жительства или в районный комитет БРСМ (тел.: 7-67-16, 7-64-97).

По трудовому законодательству дети могут начинать работать с 16 лет или с 14 – при наличии письменного согласия одного из родителей или усыновителей. Продолжительность ежедневной работы зависит от возраста и не может превышать в период летних каникул для ребят от 14 до 16 лет 4 часов 36 минут и 7 часов для подростков от 16 до 18 лет.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из архива редакции