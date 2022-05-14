Для многих первое рабочее место – это, прежде всего, бесценный опыт. А бывает и так, что уже с первой ступени карьерной лестницы люди находят свое призвание. К их числу относится старший помощник прокурора района Александр Шаповалов, который уверен, что с выбором профессии не ошибся.

– Александр Васильевич, расскажите, почему вы решили стать сотрудником прокуратуры?

– С выбором профессионального пути определился еще в детстве, ведь перед глазами был пример отца, который всю свою жизнь посвятил службе в милиции. Поэтому в дальнейшем я целенаправленно шел к намеченной цели. Учебу на факультете правоведения Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины совмещал с работой внештатного сотрудника прокуратуры. После окончания университета в 2017-м был направлен в прокуратуру Буда-Кошелевского района, где в течение полугода проходил стажировку, а после был назначен на должность помощника прокурора.

Как известно, работа в органах прокуратуры специфична, требует самоотдачи, готовности постоянно совершенствовать свои навыки и знания, поэтому в минувшем году я окончил магистратуру по специальности «юриспруденция».

– За период служебной деятельности чем вам приходилось заниматься?

– За время работы осуществлял различные виды прокурорского надзора: за исполнением законодательства и законностью правовых актов, за органами дознания и уголовно-исполнительной инспекцией. В настоящее время в мои обязанности входит осуществление надзора за исполнением закона при рассмотрении и принятии решений по уголовным и гражданским делам, надзор за деятельностью отдела принудительного исполнения.

– В чем заключается осуществление надзора при рассмотрении и принятии решений по уголовным и гражданским делам?

– Надзор за исполнением законодательства по уголовным делам включает в себя два основных направления: поддержание государственного обвинения – фундаментальной функции прокуратуры и проверка законности вынесенных судом приговоров и постановлений. Следует отметить, что поддержание государственного обвинения является хоть и узконаправленным, но довольно специфическим надзором. Кроме знания уголовного права и процесса, необходимо владеть побочными законодательными и подзаконными актами.

В настоящее время я поддерживаю гособвинение по уголовному делу, связанному с уклонением от уплаты налогов, где нужно знать порядок исчисления налоговой базы, налоговых вычетов, что требует дополнительной подготовки, в том числе изучения нормативно-правовой базы. Конечно же, в моей работе не обходится и без обыденных дел, связанных с хищениями и уклонением от уплаты алиментов, рассматриваются также тяжкие и особо тяжкие преступления. Так, из практики поддержания гособвинения мне особо запомнился случай по тяжкому преступлению, связанному с серией краж из домов, в отношении 35 потерпевших. К слову, только лишь предъявленное обвинение по нему я зачитывал около двух часов, а ущерб от преступления составил более 400 базовых величин. А кроме этого, нужно было еще изучить дело, исследовать и доказать вину обвиняемого. В итоге ему было назначено заслуженное наказание в виде лишения свободы на три с половиной года.

Вторым этапом надзора является контроль за вынесенными судом приговорами и постановлениями, поскольку это важнейшие процессуальные документы, подводящие итоги правосудия, в них разрешаются вопросы о виновности или невиновности обвиняемого, восстанавливается справедливость, обеспечивается защита нарушенных прав граждан, где, к сожалению, допускаются ошибки, которые исправляются прокуратурой района. По протестам прокуратуры за предыдущий год пересмотрено 15 приговоров, и не только в сторону ухудшения положения обвиняемого, но и его улучшения.

– Каждое лицо, совершившее преступление, должно понести заслуженное наказание и, соответственно, его отбыть. Какая роль отводится прокуратуре при надзоре за принудительным исполнением наказания?

– Каждый приговор и каждое решение суда должны исполняться, а если этого не происходит, теряется значимость его принятия. Поэтому основополагающей целью является максимальная взыскиваемость по приговорам и решениям суда. В мои обязанности входит контроль за тем, каким образом органы принудительного исполнения принимают предусмотренные законом меры по изысканию и удержанию с виновных лиц средств. Как показывает практика, по приговорам и решениям суда взыскиваются в принудительном порядке не более 30%. Остальная же сумма остается без взысканий, что порождает у должников чувство безнаказанности. Поэтому мы принимаем меры по активизации данной работы. Не всегда неисполнение принятого решения связано с виновными действиями самого должника. Нередко денежные средства, удержанные из его заработной платы, используются организациями района в своих интересах. Таким образом нарушаются права и законные интересы уже не только взыскателя, но и должника. Так, за последний год гражданам были возвращены денежные средства порядка 3000 рублей, которые были удержаны, но не перечислены.

– Насколько я знаю, вы еще занимаетесь и исковой работой. В чем она заключается?

– Не все граждане и организации способны защитить свои права и законные интересы в гражданском судопроизводстве. В то же время прокуратура обладает полномочиями по представлению их интересов. В мои обязанности входят установление таких лиц и подача заявлений в суд. В частности, заявлений о признании граждан недееспособными или ограниченно дееспособными, участие в рассмотрении исков о восстановлении на работе, лишении родительских прав, усыновлении и прочих, в которых прокурор дает заключение относительно того, как суду следует разрешить то либо иное дело. Особое место занимают исковые заявления, направленные на защиту интересов государства, о взыскании ущерба, причиненного падежом скота, хищением имущества с госпредприятий, а также иные нарушения, повлекшие причинение ущерба организациям государственной формы собственности.

– Что бы вы поставили во главу угла своей работы?

В нашей работе главное – видеть проблему, вскрыть причины, ее породившие, и принять исчерпывающие меры по искоренению недостатков, тем самым восстановить права и законные интересы граждан и организаций, общества и государства.

Беседовала

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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