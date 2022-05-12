Гомельская область ежегодно, в большей или меньшей степени, подвергается нашествию кровососущих мошек. Объясняется это нахождением в нашем регионе большого количества озер, рек и ручьев с проточной водой, что является обязательным условием для размножения насекомого. В разные годы их численность варьирует и зависит от количества выпавших осадков в зимний и весенний период. Чем более высокий и продолжительный паводок, тем более благоприятные условия для массового развития «гнуса».

Массовая активность кровососущих мошек обычно начинается в мае и завершается к концу июня, в среднем длится около пяти декад. В этом году, из-за достаточно высокого и продолжительного паводка, а также низких температур воздуха сезон активности мошек в нашем регионе может продлиться, на пару декад дольше.

Мошки — злостные кровососы, которые имеют свои биологические особенности: нападают на человека только на открытом воздухе и только в светлое время суток. Они не боятся солнца и активны в дневные часы. Вред, наносимый мошками организму человека, проявляется в болезненных укусах и токсическом действии слюны. Кусают только самки, они не прокалывают кожу, а буквально выгрызают ее, самцы питаются соком растений. Слюна мошки содержит гемолитический яд, который вызывает местные аллергические реакции, проявляющиеся сильным жжением, покалыванием, зудом и отеком кожных покровов. Как правило, местная аллергическая реакция исчезает без специального лечения через несколько дней. Однако для маленьких детей и людей, страдающих аллергией, укус назойливых насекомых может спровоцировать более серьезную аллергическую реакцию. В этом случае необходимо обратиться к врачу.

Как защититься от нападения мошек?

Во время массовой активности мошек рекомендуется исключить прогулки вблизи рек, озер (места выплода мошек). Самое безопасное средство защиты от комаров и мошек это соответствующая одежда, максимально закрывающая тело, не оставляя зазоров, позволяющих мошки проникнуть под нее. Использование реппелентов – средств бытовой химии, отпугивающих насекомых. Из народных средств можно использовать ряд эфирных масел: ромашковое, лавандовое, лимонное, нанося несколько капель на одежду. Эти запахи отпугивают мошек.

Если все же не удалось избежать укусов насекомых, местные аллергические реакции (зуд, покраснение, припухлость места укуса) можно снять различными народными методами. Промыть места укуса обыкновенной водой с мылом или приложить ватный тампон, пропитанный настойкой мяты перечной, корвалолом, настойкой календулы. Также можно протереть покрасневшее место раствором пищевой соды (чайная ложка на стакан воды), тройным одеколоном, водкой, хорошо помогает бальзам «Золотая звезда».

В случае возникновения общей аллергической реакции на укусы мошек следует обратиться к врачу.

Буда-Кошелевский районный центр гигиены и эпидемиологии