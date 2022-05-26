Мероприятие проводится с целью недопущение посева, выращивания, сбора, переработки и распространения наркосодержащих культур в районе.

В минувшем году в районе зарегистрированы случаи не только немедицинского потребления наркотических средств, но и их выращивания, хранения и сбыта. Основной сырьевой базой наркотиков в районе являются масличный мак, из которого изготавливаются экстракционный и ацетилированный опий, и конопля, из которой изготавливается марихуана.

С 1 июня на территории района будет проводится специальная программа «Мак», направленная на недопущение посева, выращивания, сбора, переработки и распространения наркосодержащих культур (масличного мака, конопли).

В этот период правоохранители будут выявлять места произрастания растений наркотического происхождения и уничтожать их посевы.

Действующее законодательство Республики Беларусь предусматривает как административную, так и уголовную ответственность в отношении лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Так, согласно статьи 17.1 КоАП РБ посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств запрещенных к возделыванию растений (масличный мак, конопля), содержащих наркотические средства или психотропные вещества, – влекут наложение штрафа в размере до 20 базовых величин.

Согласно статьи 329 УК РБ: посев или выращивание с целью сбыта или изготовления наркотических средств запрещённых к возделыванию растений либо культивирование с той же целью сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, – влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3-х лет; согласно части 2-й этой же статьи: те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328 и 331 УК РБ, – влекут наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

В целях недопущения распространения наркотиков растительного происхождения на территории района РОВД просит граждан отказаться от выращивания масличного мака и конопли на приусадебных и других участках, а в случае их произрастания – обеспечить уничтожение.

Если вам стало известно о лицах причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, о местах их производства либо местах выращивания наркосодержащих культур, незамедлительно информируйте группу по наркоконтролю ОВД райисполкома по телефону 8(029)233-10-98, либо в дежурную часть по телефону: 2-12-49. Конфиденциальность гарантируем.

ОВД райисполкома