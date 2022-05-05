Устоявшаяся традиция и ответственная миссия: студенты БелГУТа ко Дню Победы провели акцию по благоустройству мемориала в Бацуни

Много лет назад Белорусский государственный университет транспорта взял шефство над мемориалом, установленным в память о жителях Бацуни, погибших в годы Великой Отечественной войны. Вот и сегодня студенты факультета экономики и бизнес-технологий, следуя традиции, в преддверии 9 Мая благоустроили территорию памятного места.

Декан факультета Валерия Шиболович уже 13 лет вместе со студентами приезжает в Бацунь, чтобы в рамках акции привести в порядок мемориальный комплекс и возложить цветы в знак благодарности и уважения к героям войны.

– Наш факультет на протяжении десятилетий проводит здесь волонтерскую акцию накануне Дня Победы, чтобы поддерживать мемориал в должном состоянии, – рассказывает Валерия Шибалович. – Студенты специальности «Таможенное дело» приводят в порядок мемориальные плиты, клумбы, дорожки и прилегающую территорию. Участие в акции добровольное, но мы стараемся каждый год приобщать к ней студентов первого курса, чтобы обеспечить преемственность сложившейся традиции.

Константин Буцанец, студент 3-го курса:

– Я приезжаю на мемориал в Бацуни уже второй год. Это нечто большее, чем благоустройство памятника. Это сохранение нашего историко-культурное наследия и памяти. Если в следующем году предложат, я обязательно приеду сюда снова.

Вячеслав Нувилев, студент 3-го курса:

– У него самые лучшие впечатления от этого мероприятия. Помимо того, что подобные акции способствуют формированию историко-культурной общности нашего народа и напоминают о подвиге наших в предков, это еще и новые впечатления, общественно-полезная работа на свежем воздухе и в хорошей компании.

Анна ЛИТАШ