Последний день учебного года учащиеся Неговской базовой школы решили провести не совсем традиционно, как это принято в стенах учебного заведения. Ребята вместе с учителями отправились в поход по местам захоронений воинов-освободителей, расположенных на территории Липиничского сельсовета.

Пока первоклашки отмечают праздник букваря и ждут своих родителей на последний урок, чтобы продемонстрировать свои знания, все остальные школьники со второго по девятый класс включительно проводят последнюю подготовку к походу.

По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе Неговской базовой школы Анны Салажковой, данное мероприятие приурочено к Году исторической памяти.

– Наш поход – это своеобразная дань уважения защитникам нашей земли. Неслучайно ребята идут с цветами, которые возложат на могилы воинов-освободителей, почтив их память минутой молчания. В очередной раз педагоги напомнят детям о людях, отдавших свои жизни за мир на земле, о тех, кто, пожертвовав собой, внес посильную лепту в освобождение Будакошелевщины и страны от фашистских захватчиков. Кроме того, при необходимости на местах захоронений будет наведен порядок. Ну а завершится наш поход дружеским привалом с пикником. Уверена, каждый из участников патриотического мероприятия получит массу незабываемых и ярких эмоций, – рассказала Анна Викторовна.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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