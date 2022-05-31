Диплом финалиста областного этапа республиканского конкурса среди учащихся и работников учреждений профессионально-технического и среднего специального образования по патриотическому воспитанию «Наследие» в номинации «Видеоролик «Я МЕЧТАЮ» и памятный подарок учащемуся аграрно-технического колледжа Григорию Захарову в торжественной обстановке вручила председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко.

Как отметила лидер общественного объединения, приятно, что наша молодежь талантлива и креативна, своим творчеством и успехами прославляет свою малую родину и страну. Хочется, чтобы как можно больше представителей молодого поколения гордились тем, что они белорусы и были настоящими патриотами своей Родины.

История одного из самых важных тематических конкурсов страны началась на Гомельщине более девяти лет назад по инициативе Гомельской областной организации общественного объединения «Белая Русь». С недавних пор конкурс «Наследие» стал республиканским.

Для участия в конкурсе «Наследие», посвященному Году народного единства, было представлено около 200 работ из 41 учреждения образования. Областной этап конкурса прошел под девизом «Вместе мы Беларусь». Победителям предстоит представлять Гомельщину на республиканском уровне.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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