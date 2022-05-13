Сегодня в агрогородке Губичи прошла военно-патриотическая эстафета «За единство вместе», приуроченная Году исторической памяти.

На площадке возле сельского Дома культуры собрались люди разных поколений, чтобы поддержать и поболеть за участников спортивного праздника. Гостями мероприятия стали председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева и председатель Губичского сельсовета Лилия Торманова.

За звание лучших соревновались команда «Звезда», состоящая из педагогических работников, и «Виктория» – сборная команда представителей учреждений и организаций, расположенных на территории населенного пункта.

Участникам эстафеты предстояло продемонстрировать не только хорошую физическую подготовку, но и проявить ловкость, меткость, выносливость и смекалку при прохождении конкурсов. К слову, у них все прекрасно получалось, чему способствовали командный дух, азарт и поддержка болельщиков.

По результатам эстафеты победу одержала команда «Звезда».

Завершилось мероприятие награждением и совместным исполнением песни «Катюша».

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора