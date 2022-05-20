На Будакошелевщине стало доброй традицией проводить ежегодные Пасхальные фестивали народного творчества. Нынешний год н стал исключением. Сегодня на сцене центрального районного Дома культуры состоялся праздник творчества и искусства, где в торжественной обстановке вручили заслуженные награды победителям 15-го ежегодного районного Пасхального фестиваля.

Светлое Христово Воскресение – древнейший и самый важный христианский праздник. Это основа и венец нашей веры, это первая и самая великая истина, которую начали благовествовать апостолы. Поэтому для верующих людей воскресение Христово есть источник постоянной радости, несмолкающего ликования, достигающего своей вершины в праздник святой христианской Пасхи.

Право открыть мероприятие было предоставлено заместителю председателя райисполкома Людмиле Кураликовой.

– Ежегодно Пасхальный фестиваль собирает на буда-кошелевской земле людей неравнодушных, стремящихся к творчеству и утверждению традиционных семейных, нравственных и духовных ценностей. Литература, танец, живопись и музыка помогают нам понять душу другого человека, способствуют сопереживанию, воспитывают уважение к окружающим. Через искусство мы учимся любить, ценить окружающий нас свет и его обитателей. Искусство – это универсальный язык, объединяющий разных людей. Проведение фестиваля стало знаковым событием в культурной жизни нашего района, направленным на духовно-нравственное воспитание молодежи, стимулирование развития ее творческих способностей, возрождение отечественных православных традиций. Каждый участник фестиваля может раскрыть свои таланты и научится чему-то новому, – отметила Людмила Адамовна.

Также слова поздравления гостям и участникам мероприятия направил благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа, протоиерей Сергий Пешко.

В ходе мероприятия зрителей радовали лучшие творческие коллективы и индивидуальные исполнители нашего района, поэты и чтецы.

Конечно же, яркой и незабываемой частью праздника стало награждение победителей.

Итак, победителями Пасхального фестиваля в номинации «Лучшее пасхальное яйцо» в возрастной категории до 17 лет стали: 1 место – Дарья Энина и Елизавета Химяк, 2 место – Софья Сотникова, 3 место – Иван Саросек; в возрастной категории от 17 лет и старше: 3 место – Майя Галицкая и Божена Семашко.

В номинации «Лучший пасхальный кулич»: 1 место – Анна Белячкова, 2 место – Татьяна Лукашенко и Елена Мисиянцева, 3 место – Раиса Козлова.

В номинации «Лучшая пасхальная поделка» в возрастной категории дети до 17 лет: 1 место – Сергей Ислямов, 2 место – Александра Ермакова, 3 место – Диана Займанова; в возрастной категории от 17 лет и старше: 1 место – Татьяна Лескова и Анна Белячкова, 2 место – Татьяна Кириллова и Наталья Авраменко, 3 место – Марина Бондаренко. Гран-при за оригинальность удостоена Екатерина Гриб.

В номинации «Лучший пасхальный рисунок» в возрастной категории до 17: 1 место – Дарья Гриб и Даниил Григорьев, 2 место – Марина Болбасова и Елизавета Кучерова, 3 место – Елизавета Прокопенко и Вадим Журавлев.

В номинации «Хоровое пение» в возрастной категории до 17 лет 1 место у ансамбля «Музыкальная радуга» (Уваровичский центр детского творчества).

В номинации «Вокальные ансамбли» в возрастной категория до 17 лет: 1 место – образцовый ансамбль народной песни «Танок» (Буда-Кошелевская детская школа искусств), 2 место – детский вокальный коллектив (филиал Губичский сельский Дом культуры); в возрастной категории от 17 лет и старше: 1 место – народный вокальный ансамбль «Крыничанька» (филиал Уваровичский городской Дом культуры), 2 место – Народный вокальный коллектив «Калиница» (филиал Коммунаровский Дворец культуры) и народный ансамбль народной песни «Верас» (Буда-Кошелевский центральный районный Дом культуры).

В номинации «Соло-вокал» возрастная категория до 17 лет:

1 место – Каролина Сергачева и Ксения Козлова, 2 место – Амина Сарыева,

3 место – Татьяна Руденкова и Мария Дробышевская; возрастная категория от 17 лет и старше: 1 место – Екатерина Решенок, 2 место – Ольга Демина, 3 место – Татьяна Тетерева.

В номинации «Поэтическое слово» в возрастной категории до 17 лет:

1 место – Владислав Смелов и Алексей Жданович; в возрастной категории от 17 лет и старше: 1 место – Надежда Соловьева и Екатерина Андрианова.

В номинации «Лучшая пасхальная фотография» в возрастной категории до 17 лет: 2 место – Елизавета Кучерова; в возрастной категории от 17 лет и старше: 1 место – Оксана Елисеенко.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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