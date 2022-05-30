Сегодня волнующий и торжественный момент для всех школьников нашей страны. Для большинства из них – это приход летних каникул, а для самых старших – прощание со школьной скамьей. В этот день последний звонок прозвенел и для 16 выпускников Уваровичской средней школы.

Для одиннадцатиклассников сегодня цветы и аплодисменты. Напутственные слова и рукопожатия – от самых маленьких.

Поздравить ребят со столь важным событием в их жизни пришли педагоги и родители, а также почетные гости. Среди них председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, председатель Уваровичского сельского исполнительного комитета, сельского Совета депутатов Виталий Пантелеенко, директор ОАО «Уваровичи-Элит» Наталья Маковская, начальник Буда-Кошелевской районной энергогазинспекции Василий Пырх и настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в г.п. Уваровичи протоиерей Иоанн Бухенко, адресовавшие выпускникам теплые напутственные слова.

Торжественности момента придало и вручение грамот и дипломовучащимся за успехи в учебе и творческой деятельности.

Впереди выпускников ждет самостоятельная жизнь, наполненная многочисленными событиями. Сегодня перед юношами и девушками открыты большие перспективы. Школьные годы подарили им много нового и интересного: радость, постижение разных наук, верность друзей, первую любовь и первые разочарования. Но с уверенностью можно сказать, что школьные годы навсегда останутся самыми яркими и незабываемыми в их жизни. В добрый путь, выпускники!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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