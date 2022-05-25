Все препараты, которые мы приобретаем в торговой сети для химической защиты растений от болезней и вредителей, каждый год проходят перерегистрацию. Большая часть препаратов предназначена для промышленного использования, другая — разрешена для использования в личных подсобных хозяйствах. Ежегодно издается «Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь» содержащий перечень препаратов и основные регламенты их применения.

Химические средства защиты растений для использования в личных подсобных хозяйствах продаются, как правило, в расфасовке небольшого веса или объема с учетом разведения на 10 л воды.

Плодовые деревья имеют такие заболевания, как гнили древесины, некрозы коры, пятнистости листьев, налеты, плодовая гниль. Жуки долгоносики (цветоед, казарка и т. д.), тля, гусеницы бабочек и молей также встречаются на всех культурах.

Для семечковых ( яблоня , г руша ) и косточковых культур ( вишня , черешня, слива , терн, абрикос) вредители и возбудители болезней часто бывают общими, поэтому и препараты используют в основном одни и те же. Такие средства защиты растений от вредителей и болезней, как медный и железный купорос, бордоская смесь и хлорокись (оксихлорид) меди (ХОМ) всегда должны быть в наличии, а также как минимум один из инсектицидных или акарицидных препаратов (Децис Профи, Танрек, Актара и др.).

Эти средства защиты растений от вредителей имеют широкий спектр действия и применяются против комплекса болезней и вредителей на всех садовых культурах.

При промышленном выращивании ягодных культур против различных гнилей проводят опрыскивания средствами защиты растений от болезней, например, системным фунгицидом Скор.

Организация применения средств защиты растений в саду

Правильная организация защиты растений — это график использования различных препаратов с ранней весны и до поздней осени. Правильное и своевременное применение средств защиты растений не наносят вреда здоровья человека и окружающей среде.

Ежегодно весной, до распускания почек все деревья рекомендуется опрыскивать 1%-ным раствором медного купороса. По самая эффективная обработка — это опрыскивание деревьев во время набухания почек и в начале отрастания листьев. Ее проводят в зависимости от погодных условий в середине апреля — начале мая так называемой баковой смесью препаратов Хорус и Актара. Рабочий раствор попадает на кору штамбов и ветвей, в которой перезимовывают многие возбудители болезней, и на первых вредителей — долгоносиков, тлю и некоторых гусениц, отрождающихся из зимовавших яиц во время распускания почек. Весенняя обработка является как профилактической, так и искореняющей, она снижает численность вредителей и предотвращает появление следующих поколений.

После цветения плодовых деревьев проводят повторное опрыскивание этими же препаратами против сосущих ( тли , медяницы) и грызущих (долгоносики, гусеницы бабочек, личинки пилильщиков ) насекомых и их личинок. В это время бабочки плодожорок массово откладывают яйца на завязи плодов. Против ночных бабочек, совок можно применять светоловушки, банки с приманками (компот, квас и т. п.).

В начале сезона отрождаются многие листогрызущие вредители и происходит перезаряжение завязей плодов и листьев паразитическими грибами — возбудителями парши, плодовой гнили, различных пятнистостей.

Летом при массовом проявлении парши и пятнистостей листьев проводят опрыскивания 1% -ной бордоской смесью или ее заменителями (ХОМ, Абига-Пик), препаратами Скор или Раёк. При необходимости опрыскивания повторяют после сбора урожая. При сильном распространении лишайников осенью зачищают их слоевища и опрыскивают плодовые деревья 3% -ным раствором железного купороса.

Способы защиты садовых растений весной

Защита садовых растений весной позволяет сохранить большую часть урожая. Наиболее известны способы защиты ягодных растений: клубники, смородины, земляники и малины. Кустарники наиболее эффективно обрабатывать растворами препаратов весной, до распускания почек. Весной отрождаются личинки вредителей из зимовавших яиц и выходят на поверхность из земли многие взрослые особи. Весеннее опрыскивание против комплекса вредителей не только снижает численность этих вредителей, но и предотвращает появление следующих поколении таких вредных организмов, как долгоносики, листоеды, пилильщики, тли и клещи.

Первую весеннюю обработку проводят, исходя из погодных условий, обычно в середине апреля — начале мая. Готовят баковую смесь, в которую входят Хорус и Актара. Этой смесью опрыскивают все ягодные культуры, декоративные и плодовые деревья против комплекса болезней и вредителей. Раствор попадает на кору стеблей и веток, в которой перезимовывают многие плодовые тела грибов и мицелий.

Такая обработка является профилактической для многих культур, а для некоторых — и искореняющей. Одна весенняя обработка растений заменяет собой 3-4 опрыскивания в летнее время, что экономит и средства, и время.

Если, например, в начале июня не обработать ягодные кустарники повторно инсектицидом, то помимо тли появляются еще и л и сто грызущие вредители — гусеницы пяденицы, моли, листовертки, совки и т. д.

В начале лета становятся заметными проявления мучнистой росы и пятнистости листьев. При первых симптомах мучнистой росы опрыскивают смородину, крыжовник, барбарис, жимолость. Землянику обрабатывают против земляничного клеща.

Плоды следует употреблять в пищу не ранее, чем через 20-30 дней после опрыскивания кустарников.

Ведущий агроном — государственный инспектор

Буда — Кошелёвской РГИ по СК и ЗР А.В. Гензе