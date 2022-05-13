В Беларуси стартовал проект «Современная медицина в регионы», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Цель программы — повысить профессиональный опыт медперсонала региональных больниц, расширить спектр и улучшить качество диагностики и лечения. В проект вошли Солигорская, Лунинецкая, Кобринская, Лидская центральные районные больницы, Березовская ЦРБ им.Э.Э.Вержбицкого, Островецкая центральная районная клиническая больница.

«Проект многоэтапный. Первый этап — симуляционное образование в Республиканском клиническом медицинском центре, следующий — отработка практических навыков в операционных с участием специалистов центра. Это консультативная помощь, использование возможностей телемедицины, участие врачей и среднего медперсонала из регионов в конференциях и конгрессах, которые проводятся на базе медцентра, еженедельные лекции», — рассказали в ведомстве.