Вчера в районном Доме культуры прошел выпускной вечер Буда-Кошелевской детской школы искусств.
Это добрая ежегодная традицией, когда педагоги, учащиеся и их родители собираются вместе для того, чтобы подвести итоги совместной работы.
Свидетельства об окончании школы были вручены 18 выпускникам 3-х направлений деятельности: музыкального, изобразительного, хореографического.
Также состоялся итоговый концерт, на котором выступили лучшие учащиеся школы.
В фойе дома культуры была организована выставка, где гости мероприятия могли познакомиться с работами юных художников, дипломами учащихся.
Юрий ЕЖОВ