Вчера в районном Доме культуры прошел выпускной вечер Буда-Кошелевской детской школы искусств.

Это добрая ежегодная традицией, когда педагоги, учащиеся и их родители собираются вместе для того, чтобы подвести итоги совместной работы.

Свидетельства об окончании школы были вручены 18 выпускникам 3-х направлений деятельности: музыкального, изобразительного, хореографического.

Также состоялся итоговый концерт, на котором выступили лучшие учащиеся школы.

В фойе дома культуры была организована выставка, где гости мероприятия могли познакомиться с работами юных художников, дипломами учащихся.

Юрий ЕЖОВ