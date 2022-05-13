Участие в чемпионате принимают команды из ОАО «Юбилейный-Агро», средней школы №1 Буда-Кошелева, коммунальника, аграрно-технического колледжа, а также мини-футбольные команды из Буда-Кошелева, Коммунара, Потаповки, Уваровичей и Дуравичей.

По результатам первых игр команда райцентра одержала победу над футболистами коммунальника со счетом 14:5, ничьей завершилась встреча команд ОАО «Юбилейный-Агро» и Коммунара.

К слову, поддержать любимую команду болельщики смогут 24, 26, 27, 31 мая, а также 2, 3, 7, 9 и 10 июня в 18.15 на стадионе гимназии райцентра.