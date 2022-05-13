13 мая на мини футбольной площадке гимназии г. Буда-Кошелево стартовал чемпионат Буда-Кошелевского района по мини-футболу.

В Чемпионате принимают участие восемь команд ОАО «Юбилейный Агро», СШ №1 г. Буда-Кошелево, МФК г. Буда-Кошелево, МФК Уваровичи, МФК Дуравичи, КЖУП Буда-Кошелевский коммунальник, Буда-Кошелевский агроколледж, МФК Коммунар. В течении месяца согласно расписания команды будут бороться за призовые места чемпионата. Приглашаем болельщиков, поддержать любимую команду, или просто посмотреть красивый футбол.

В первых играх турнира команда г. Буда-Кошелево победила команду КЖУП Буда-Кошелевский коммунальник (14-5), результатом в ничью (3-3) закончилась встреча команд ОАО «Юбилейный Агро» и МФК Коммунар.