Вы временно неработающий или нуждаетесь в консультации по трудоустройству? 25 мая управление по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома проведет «Ярмарку вакансий».

На ярмарке будет проводится собеседование соискателей с работодателями (РУП «Белоруснефть-Особино) по вопросам трудоустройства.

Все желающие смогут получить информацию о наличии свободных рабочих мест на предприятиях района, временных и оплачиваемых общественных работах. Также граждан проконсультируют по вопросам соцобслуживания и пенсионного обеспечения, профессионального обучения, выдачи субсидий для организации собственного дела, разъяснят особенности законодательства в сфере занятости населения.

«Ярмарка вакансий» пройдет с 10.00 до 12.00 на базе управления по труду, занятости и социальной защите по адресу: г.Буда-Кошелево, ул. Ленина, 2.