Сколько их – педагогов, врачей, хлеборобов, строителей, людей самых мирных профессий – сражалось, погибало на поле брани, приближало долгожданную Победу в годы войны. И каждый из них заслуживает благодарной памяти потомков. Очередная наша история – о земляке, наставнике, уроженце д. Селец Тимофее Федоровиче Степаненко.

Еще до войны после окончания Гомельского педучилища молодой учитель Тимофей Степаненко несколько лет преподавал в начальной школе в Ельском районе. В 1938-м был призван в ряды Красной Армии в 20-й стрелковый полк 18-й стрелковой дивизии. А в июле 1941-го лицом к лицу встретился с ненавистным врагом.

«В первый день войны наша дивизия была поднята по тревоге и направлена на фронт в район Орши, где 5 июля 1941 года мы вступили в бой с фашистами, – вспоминал Тимофей Федорович позднее. – При выходе из окружения в направлении Смоленска в неравном бою с противником я был тяжело ранен и потерял левую руку. Был подобран немцами и доставлен в лагерь военнопленных – раненых. Наши врачи, оказавшиеся в плену, как могли лечили раненых, благодаря им я остался жив. Затем я оказался в лагере военнопленных в Минске, откуда с помощью подпольщиков мне удалось бежать. 28 сентября 1941 года я вернулся инвалидом в родной дом, в поселок Веселый Пахарь. Тогда мои родители дали клятву мстить врагу за наши страдания.

6 октября 1941-го в нашем поселке был организован довольно крупный партизанский отряд. Со мной долго беседовали руководители отряда. Один из них был мне хорошо знаком – это бывший директор Чеботовичской школы Дуфалов. Мы вместе с ним учились, я хорошо знал его жену, через которую и стал поддерживать связь с партизанами. Вместе со мной помогала партизанам жена моего брата, Агриппина. Так я стал связным партизанского отряда, который действовал в чечерских лесах.

Вместе с братом Сергеем с помощью радиоприемника наладили слушание передач из Москвы и сводок Совинформбюро и распространяли листовки среди населения, рассказывали людям о том, что Москва живет и борется. К нам в поселок потянулись бывшие военнопленные, проживавшие у местного населения, чтобы узнать, что происходит на фронтах.

Я обратился с запросом в подпольный обком партии и получил указание организовать партизанский отряд, собрать коммунистов и действовать против оккупантов. Во многом мне помогал мой дядя Тит Федорович Киреенко. В свое время он был чекистом, начальником кормянской милиции в 1920-1924 гг. При помощи Владимира Ивановича Закревского на квартире дяди я дважды собирал коммунистов, оставленных в тылу врага. Однако нашелся предатель, который сообщил в буда-кошелевскую полицию о том, что военные, проживающие в д. Селец, организовали партизанский отряд. Эти сведения я получил от Закревского. Комендант отдал приказ о явке всех военнопленных в лагерь. Когда никто не явился, был отдан приказ об их аресте и насильственной доставке в лагерь.

Стояли сильные морозы, многие из нас не имели зимней одежды, не были вооружены. Однажды вместе с другими комсомольцами я собрал всех военнопленных на нелегальную сходку. Все, кто хотел воевать с нацистами, должны были явиться 18 января 1942 года в дом моего отца. В ту ночь собрались 18 человек, но только у половины из них было оружие. На помощь мне пришли брат Сергей и Тит Филиппович Киреенко: Киреенко передал несколько револьверов, а Сергей отрыл закопанные винтовки.

На день мы уходили в лес, а ночью возвращались, чтобы отогреться. Моя мать, племянница Ольга, Катюша и Агриппина днем готовили обед сразу на 18 человек. Вскоре у нас не осталось продовольствия. Тогда на общем собрании решили по вечерам по-одному заходить в дома к жителям поселка на обед.

О моей связи с партизанами по доносу предателей узнала холоченская комендатура. Уряднику Лукомскому было дано задание арестовать меня и доставить в комендатуру. Когда Лукомский явился ко мне, я показал ему взведенную в боевое положение гранату и сказал, что не дамся живым, взорву себя и его. И он не решился на арест. Тогда под залог взяли отца и избили до полусмерти.

Меж тем в окрестных деревнях – Кошелево, Рудне Викторинской, Заболотье, Дуравичах – и других населенных пунктах создавалось партизанское подполье.

После ухода партизан из поселка Веселый Пахарь в середине марта 1942 года в наш дом нагрянули немцы. Они схватили меня, отца и старшего племянника и бросили нас в избу, выставив охрану. Но нам удалось бежать в лес, а в апреле 1942-го мы вышли на связь с партизанским отрядом Эдуарда Викторовича Лавриновича. Это была огромная радость. Моя работа в основном заключалась в сборе информации о движении вражеских поездов по станции Буда-Кошелевская. Моими ближайшими помощниками были Черняк Василий и Ермолович. Они передавали сведения мне, а в мое отсутствие – Гаянок Ивану, а он дальше.

Шла активная диверсионная работа на железной дороге. Но партизанам не хватало взрывчатки, поэтому в нашей зоне готовился выброс десанта. Это произошло возле поселка Веселый Пахарь не в мае, как ожидалось, а в середине июня 1942-го. Ветром десантников вынесло на поляну к поселку Застенный. Тол сбросили в ящиках, а оружие и продовольствие в мешках. Об операции стало известно фашистам. Несколько дней они прочесывали лес, но никого не обнаружили.

Тем временем Западный фронт требовал усиления диверсионной работы, поэтому весь отряд разбили на группы по шесть человек, с которыми проводилась учеба по минированию. Почти каждую ночь группы уходили на железную дорогу: эшелоны летели под откос. Земля под ногами фашистских извергов горела.

И вот наступил долгожданный день 27 ноября 1943 года, когда регулярные части Советской Армии изгнали с нашей земли ненавистных фашистов, принесших много бед многострадальному белорусскому народу. Началось возрождение народного хозяйства района, области, республики».

После войны Тимофей Федорович Степаненко учительствовал, руководил Кошелевской и Бронницкой школами, возглавлял коллектив Дома пионеров в райцентре, был профсоюзным лидером работников просвещения района. На заслуженный отдых ушел с должности директора Бушевской школы. Всю жизнь он старался донести до подрастающего поколения главное – беречь мир на земле, ибо только в мирное время можно жить, созидать, учиться и трудиться.

За мужество и отвагу Тимофей Степаненко награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны II степени, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

Наталья ЛОГУНОВА