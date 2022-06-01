Летние каникулы – это счастливая и самая долгожданная пора для всех школьников. Но именно в этот период большую часть времени дети предоставлены сами себе. Как результат — значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах.

С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей в Буда-Кошелевском районе с 6 июня стартует республиканская акция «Каникулы без дыма и огня», которая будет проходить в пришкольных лагерях, а также в учреждениях дошкольного образования все три летних месяца.

Профилактические беседы, демонстрация тематических и обучающих видеофильмов, мультфильмов, проведение викторин по ОБЖ, обсуждение тематических ситуационных задач, насыщенная конкурсная программа, презентация журнала «Юный спасатель», распространение обучающей наглядно-изобразительной продукции, а также обучение работников, в т.ч. дежурного персонала правилам пожарной безопасности: все эти мероприятия будут активно реализовываться в ходе акции.

В этой работе на помощь МЧС придут активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей – пожарных, студенты, ОСВОД, Добровольное пожарное общество.

Уважаемые родители! Помните, что именно Вы являетесь главным звеном в вопросе обучения детей правилам безопасности. И, конечно, сами будьте примером для детей. Дети следуют не советам, а поступкам, поэтому соблюдайте правила безопасности вместе! И самое главное ни под каким предлогом не оставляйте маленьких детей одних без присмотра.