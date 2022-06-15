Беларусь и Турция обсудили интенсификацию сотрудничества бизнеса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД.

Директор НЦМ Николай Борисевич провел встречу с Послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном. «На встрече обсуждены пути интенсификации сотрудничества между Беларусью и Турцией по линии бизнеса. Подчеркнута важность поддержания прямого диалога с производителями двух стран. Со стороны Национального центра маркетинга выражена готовность выступить площадкой для проведения деловых мероприятий, а также обсуждения проблемных вопросов, с которыми сталкиваются компании при осуществлении хозяйственной деятельности», — рассказали в пресс-службе.

Как отметил Николай Борисевич, деловое взаимодействие Беларуси с Турцией осуществляется по широкому спектру направлений и демонстрирует положительную динамику. «При этом турецкий бизнес должен знать, что НЦМ может рассматриваться как окно для входа на белорусский рынок. Одновременно центр является домом для белорусского экспортера, желающего найти партнеров в Турции», — добавил глава центра.

Турция — это страна с одной из наиболее быстро развивающихся экономик мира с развитыми промышленной, сельскохозяйственной, текстильной, пищевой, химической, фармацевтической отраслями.