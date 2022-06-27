«Авангард» предложил горожанам и гостям Буда-Кошелева вспомнить свой первый заработок.

Алеся СМОЛЯКОВА,

заведующая отделом методической работы районного Дома культуры:

– В 2003 году я поступила в Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж, училась на бюджете. В первом семестре стипендия у всех была одинаковая, а во втором начислялась по среднему баллу. Так вот, первую сессию я сдала на «отлично» и вышла на повышенную стипендию. Это и считаю своим первым заработком.

Антон ЗЕНОВИЧ,

учащийся средней школы №1 райцентра:

– Уже второй год подряд работаю в летнем трудовом лагере от школы. В прошлом году мы с ребятами трудились на ферме ОАО «Юбилейный-Агро», а этим летом занимались благоустройством школьного стадиона. Очень здорово, что у подростков есть возможность сделать что-то полезное и заработать деньги.

Елена СЛЕПЧЕНКО,

заведующая хозяйством ТЦСОН

Буда-Кошелевского района:

– Свои первые деньги я заработала в возрасте 8 лет. Родители отвезли меня на лето к бабушке в деревню. Чтобы я охотнее помогала по хозяйству, бабуля платила мне «зарплату». Конечно, это были небольшие деньги, но на мороженое хватало.

Артур ЧЕПИКОВ,

работник ОАО «Рогинь»:

– Когда мне было 14 лет, подрабатывал летом со школьными друзьями на зернотоке ОАО «Юбилейный-Агро». Трудились мы недолго – всего три дня, поэтому и заработали немного. Однако воспоминания остались хорошие.

Юрий ЕЖОВ, фото автора