Многими диетологами завтрак считается самым важным приемом пищи за день. «Авангард» предложил горожанам и гостям Буда-Кошелева рассказать, что они едят по утрам.

Вероника СЕРГАЧЕВА,

индивидуальный предприниматель:

– Мое утро начинается рано, в 5.00. Примерно через час я завтракаю. Не могу сказать, что придерживаюсь определенного меню, ем то, что хочется. Это может быть овсянка с яичницей, шаурма, блинчики. Однако не представляю свое утро без кофе и чего-нибудь сладкого.

Наталья ПРИХОДЬКО,

работник СП «АМИПАК»-ОАО:

– Чтобы желудок начал работать, нужно натощак выпить стакан теплой воды. Это один из принципов здорового питания, и я его придерживаюсь. Завтракать предпочитаю салатами, иногда пью кофе. А вообще, в еде нужно быть умеренным.

Александр ДРОБЫШЕВСКИЙ,

работник магазина «АМІ-мебель»:

– Бутерброды с колбасой и сыром, черный чай с лимоном – вот мой завтрак. Это быстро и вкусно. В выходные, если позволяет время, можно приготовить что-нибудь другое. Например, кашу. А вот по будням, когда детям нужно в школу, а нам с женой на работу, завтракаем быстро.

Павел КУРБАТОВ,

временно безработный:

– Веду здоровый образ жизни и занимаюсь спортом. А правильное питание, как известно, – важная составляющая нашего здоровья. Поэтому слежу за тем, что ем. По утрам чаще всего это яичница, творог, каша и, конечно же, кофе.

Юрий ЕЖОВ, фото автора