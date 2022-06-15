В Гомельском районе открылся областной слет юных спасателей-пожарных, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

На торжественном построении — лучшие из лучших в регионе, это победители районных и зональных этапов слета. За победу и звание лучших в регионе будут бороться 11 команд.

Впереди у ребят — 9 насыщенных дней. В программе — теоретические, практические и творческие конкурсы. Так, юные «Знатоки» продемонстрируют свой уровень подготовки во время одноименного тура. Настоящими туристами почувствуют себя при установке палатки, а прикоснуться к профессии спасателей позволит боевое развертывание от автоцистерны с одеванием боевой одежды и снаряжения. Также им предстоит ликвидировать импровизированное ЧС и провести спасательные работы на открытой местности. Кроме этого, ожидается конкурс «Меткий стрелок», «Оказание первой помощи», «Смотр строя» и др.