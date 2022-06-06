Сегодня на территории района складывается сложная оперативная обстановка. Пожаров с начала года произошло чуть меньше, чем в предыдущем. Ситуация же с погибшими имеет обратную тенденцию: за прошедший период текущего года на пожарах погибло пять человек, что на два больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вырабатывая стратегию стабилизации обстановки, руководством Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС было принято решение провести комплекс профилактических мероприятий на территории Чеботовичского сельсовета. Данное направление было выбрано не случайно: несмотря на небольшое количество сельских населенных пунктов, здесь произошло три пожара, на которых погибло три человека. Примечательно, что последние две трагедии случились в течение двух недель.

В осуществлении мероприятий был задействован весь офицерский состав. Проводя инструктаж, начальник Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС Сергей Халдай нацелил подчиненных на качественную, плодотворную работу, акцентировал внимание на том, что не один факт нарушений безопасности жизнедеятельности при проверке домовладений не может остаться без внимания, ведь беду легче предупредить, чем бороться с последствиями.

Первый день отработки выдался поистине «жарким». Личным составом обследовались все дома сельсовета, в которые был предоставлен доступ хозяевами, что составило 197 домовладений. Особое внимание при посещении домовладений уделялось безопасности эксплуатации печного отопления, электрооборудования, наличия и исправности автономных пожарных извещателей, нахождение детей без присмотра. С гражданами проводились беседы на противопожарную тематику, в том числе о недопустимости злоупотребления спиртными напитками, неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом виде в местах для отдыха в жилище.

В местных магазинах сельчанам в обучающей форме довели основные требования пожарной безопасности в быту, а покупателям спиртного и табачных изделий напомнили, что пагубные привычки зачастую приводят к беде. С тем же посылом были проведены беседы и в трудовых коллективах на территории сельсовета. Не забыли и подрастающее поколение: с ребятами из пришкольного лагеря проведена профориентационная работа и инструктаж по безопасности в каникулярный период.

Еще один аспект безопасности – это заброшенные здания и пустующие, ветхие домовладения. Осуществляя отработку, спасатели уделили данным объектам пристальное внимание, ведь зачастую неограниченный доступ может привлекать лиц асоциального поведения, и что еще хуже — детей. По каждому факту свободного доступа в такие здания приняты исчерпывающе меры к собственникам.

Второй день профилактических мероприятий продолжил сельский сход граждан, в котором приняли участие все субъекты профилактики, а также работники районной прокуратуры. Перед входом в зал, на интерактивных площадках гражданам предлагалось проверить свои знания в области безопасности при тестировании в приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом», различных викторинах и конкурсах. Многие изучили действия в случае возникновения пожара, а также практически отработали алгоритм вызова экстренных служб.

После сельского схода состоялось заседание общественного пункта охраны правопорядка, где самое пристальное внимание со стороны субъектов профилактики было уделено лицам с асоциальным поведением. Не секрет, что зачастую именно алкоголь, курение в нетрезвом состоянии, образ жизни под воздействием различных наркотических и психотропных веществ являются причиной возникновения беды, а порой и гибели человека. Граждан, которые имеют склонность к перечисленным выше пагубным привычкам, попросили задуматься о цене собственной жизни, а также состоянии своего жилища.

Подводя итог работы в течение двух дней на территории Чеботовичского сельсовета, заместитель председателя Буда-Кошелевского райисполкома Людмила Кураликова, курирующая работу смотровых комиссий, отметила, что подобные комплексы профилактических мероприятий призваны в первую очередь стабилизировать обстановку на определенной территории. Кроме того, такие отработки конкретной местности – отличный способ для субъектов профилактики увидеть на местах точечные моменты, требующие незамедлительного вмешательства и, как следствие, решения вопросов граждан. Для самого же населения это замечательная возможность встретиться с представителями различных служб, задать интересующий вопрос, получить компетентный ответ из первых уст.