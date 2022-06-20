Почтальон Валентина Кулидобри трудится в отделении почтовой связи «Кривск» всего полтора года, но уже заслужила авторитет и доверие у сельчан.

Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, отправляется она на привычный маршрут. Все улицы агрогородка Кривск, деревни Заречье, а также льнозавод входят в ее зону обслуживания. Это более 200 домовладений и почти 12 км пути. В любую погоду с увесистой сумкой на плече несет она сельчанам газеты и журналы, товары первой необходимости. И всегда при ней незаменимый помощник – «Мобильный почтальон».

Примечательно, что родилась Валентина в Молдавии, по национальности гагаузка, или турчанка, но именно Беларусь стала для нее по-настоящему родной. Сложностей почтальон не боится, так как к труду приучена с самого детства. Если берется за работу, то делает все ответственно, внимательно, с душой. Не зря сельчане уважают приветливую Валентину и ждут ее прихода.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец