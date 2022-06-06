Васе Маркачевскому 17 лет. Все это время парень борется с последствиями тяжелой болезни. У него ДЦП с другими сопутствующими диагнозами. Молодой человек передвигается только на коляске, но очень много работает над собой, чтобы приблизиться к главной мечте – начать ходить.

Помочь в этом может специализированное оборудование – механический тренажер для ходьбы. Но самостоятельно приобрести его семья Маркачевских не в состоянии, поэтому обратились в Центр помощи «Вера».

Месяцы в реанимации и годы реабилитации

Василий – третий ребенок в семье Александра Ивановича и Елены Ивановны. Беременность проходила без осложнений, но случились преждевременные роды. Маленький Вася несколько месяцев провел в реанимации, прежде чем родители смогли его взять на руки…

«Он хорошо кушал, набирал вес, рано заговорил. Но в возрасте 1,5 лет нам озвучили тяжелый диагноз. Принять его, конечно, было непросто», — вспоминает Елена Ивановна.

Реабилитация ребенка с ДЦП – это нелегкий каждодневный труд. Поездки на массаж и лечебную физкультуру, другие медицинские и восстановительные процедуры. Чтобы добиться результата иногда приходилось преодолевать себя, не обращать внимания на капризы и нежелание ребенка заниматься. Проходил реабилитацию Вася не только в Беларуси, но и за рубежом.

Чтобы быть рядом с сыном, помогать ему, Александру Ивановичу даже пришлось уйти с работы. Василий не ходит, передвигается на коляске, и чтобы посадить его в машину, нужна была мужская сила.

Пошел в общеобразовательную школу, завел хороших друзей

Родителям озвучивали прогнозы, что ребенок даже не будет говорить. К счастью, Вася опроверг скептиков. Мальчик полностью сохранил интеллект. Вовремя начал посещать школу. К слову, учился Василий в обычной школе, но в интегрированном классе. Отец сопровождал его на учебу и забирал после уроков.

«Он учился старательно, хотя не все предметы давались легко. Получил базовое образование», — рассказывает мама. Кем хочет стать в жизни, Вася пока не определился. Возможно, это будет что-то связанное с компьютерами.

Сейчас Вася делает стримы и обзоры на компьютерные игры и гаджеты, которыми делится на своем канале на видеоплатформе. Один из них, к слову, уже собрал несколько тысяч просмотров.

Василий – коммуникабельный молодой человек. Легко находит общий язык с людьми. Есть друзья, с которыми Вася выбирается на прогулки и на интересные мероприятия. С одним из друзей, например, недавно в качестве зрителя побывал на турнире по дзюдо. Признается, что получил массу впечатлений.

Главная мечта в жизни – ходить

Каждодневная работа по реабилитации дает свои результаты. Вася может сидеть, стоять возле опоры и даже приседать у гимнастической стенки, но передвигается только на коляске.

«Поэтому мои главные мечта и цель в жизни – научиться ходить. Я оптимист по жизни и верю, что смогу это сделать. Если честно, мне уже надоело сидеть. Хочется пройтись по квартире, помочь родителям с простыми бытовыми вещами. Я много работают над этим, но мне нужна помощь», — говорит Василий.

Реабилитация особенных детей забирает у родителей не только много сил и энергии, но и наносит существенный удар по семейному бюджету. Чаще всего все свободные деньги вкладываются в восстановление ребенка. Поэтому любые дополнительные покупки становятся для семьи неподъемными.

А для того, чтобы научиться ходить, Васе нужны специализированные ходуны для инвалидов с тяжелыми двигательными расстройствами. Необходимая ему модель — тренажер механический для ходьбы с задней поддержкой «Грилло» с поддержкой таза и туловища (с комплектующими) – стоит 482610 рос.руб. (20387 бел.руб. по курсу НБ РБ на 03.06.2022). За помощью в его приобретении семья Маркачевских обратилась в «Веру». Поможем Васе вместе!

Поддержать Васю Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Маркачевский Василий:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Маркачевский ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Маркачевский 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6.Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

7.QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Договора пожертвования, размещенного на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с его условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!