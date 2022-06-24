Для получения высшего образования I ступени установлены сроки приема документов.

Сроки приема документов за счет средств бюджета и на платной основе:

с 18 по 24 июля — учреждения высшего образования,

с 18 по 26 июля — очная (дневная) форма получения образования по сельскохозяйственным специальностям,

с 15 ноября по 5 декабря — заочная форма получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.

Для получения высшего образования за счет средств бюджета сроки приема документов на все специальности в Военной академии и Институте пограничной службы, а также военные факультеты — с 18 по 26 июля.

Прием документов на платную форму обучения (без сдачи вступительных испытаний непосредственно в вузах):

с 18 июля по 3 августа — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС,

с 18 июля по 8 августа — иные вузы,

с 18 июля по 9 августа — сельскохозяйственные специальности (очная форма обучения),

с 15 ноября по 5 декабря — вузы сельскохозяйственного профиля (заочная форма обучения).

Для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педспециальности, аграрной направленности, поступающих на сельскохозяйственные специальности, спортивно-педагогической направленности, поступающих на специальности направления образования «физическая культура и спорт» срок подачи документов — с 18 по 20 июля.

Сроки проведения вступительных испытаний:

с 25 по 27 июля — Университет гражданской защиты МЧС,

с 27 по 28 июля — военный факультет ГрГУ им. Янки Купалы,

с 25 июля по 2 августа — иные вузы,

с 27 июля по 2 августа — по сельскохозяйственным специальностям (очная форма обучения),

с 6 по 15 декабря — вузы сельскохозяйственного профиля (заочная форма обучения).

Сроки зачисления абитуриентов для получения высшего образования

На бюджетные места:

по 29 июля — Военная академия, Институт пограничной службы, Университет гражданской защиты МЧС, военные факультеты в вузах,

по 4 августа — иные государственные вузы (кроме заочной формы получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля),

по 20 декабря — вузы сельхозпрофиля (заочная форма обучения).

На платные места:

по 10 августа — учреждения высшего образования (кроме заочной формы обучения в учреждениях сельхозпрофиля),

по 20 декабря — вузы сельхозпрофиля (заочная форма обучения).

Источник: Министерство образования.

Белта