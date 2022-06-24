Для получения высшего образования I ступени установлены сроки приема документов.
Сроки приема документов за счет средств бюджета и на платной основе:
с 18 по 24 июля — учреждения высшего образования,
с 18 по 26 июля — очная (дневная) форма получения образования по сельскохозяйственным специальностям,
с 15 ноября по 5 декабря — заочная форма получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.
Для получения высшего образования за счет средств бюджета сроки приема документов на все специальности в Военной академии и Институте пограничной службы, а также военные факультеты — с 18 по 26 июля.
Прием документов на платную форму обучения (без сдачи вступительных испытаний непосредственно в вузах):
с 18 июля по 3 августа — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС,
с 18 июля по 8 августа — иные вузы,
с 18 июля по 9 августа — сельскохозяйственные специальности (очная форма обучения),
с 15 ноября по 5 декабря — вузы сельскохозяйственного профиля (заочная форма обучения).
Для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педспециальности, аграрной направленности, поступающих на сельскохозяйственные специальности, спортивно-педагогической направленности, поступающих на специальности направления образования «физическая культура и спорт» срок подачи документов — с 18 по 20 июля.
Сроки проведения вступительных испытаний:
с 25 по 27 июля — Университет гражданской защиты МЧС,
с 27 по 28 июля — военный факультет ГрГУ им. Янки Купалы,
с 25 июля по 2 августа — иные вузы,
с 27 июля по 2 августа — по сельскохозяйственным специальностям (очная форма обучения),
с 6 по 15 декабря — вузы сельскохозяйственного профиля (заочная форма обучения).
Сроки зачисления абитуриентов для получения высшего образования
На бюджетные места:
по 29 июля — Военная академия, Институт пограничной службы, Университет гражданской защиты МЧС, военные факультеты в вузах,
по 4 августа — иные государственные вузы (кроме заочной формы получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля),
по 20 декабря — вузы сельхозпрофиля (заочная форма обучения).
На платные места:
по 10 августа — учреждения высшего образования (кроме заочной формы обучения в учреждениях сельхозпрофиля),
по 20 декабря — вузы сельхозпрофиля (заочная форма обучения).
Источник: Министерство образования.