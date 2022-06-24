Выпуск белорусской вакцины от COVID-19 на рынок планируется в конце 2023 года. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

«Разработан прототип белорусской вакцины, доказана его эффективность в лабораторных условиях в плане повышения клеточного и гуморального иммунитета, а также отсутствие токсических эффектов. Проработана методика культивирования в биореакторе. В сентябре-октябре 2022 года планируется выпуск опытной партии. Прорабатываются последующие доклинические испытания. Параллельно завершается первая очередь строительства предприятия и идет закупка технологического оборудования. Выпуск на рынок белорусской вакцины запланирован на конец 2023 года», — сказала Елена Кроткова.

Она заверила, что вакцина будет эффективна против всех сублиний коронавируса, циркулирующих в Беларуси.

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