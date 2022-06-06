Сегодня в Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже прошло показательное для учащихся района заседание суда, в ходе которого рассмотрено уголовное дело по обвинению двоих несовершеннолетних.

Из материалов уголовного дела установлено, что 26 февраля молодые люди, употребив изрядное количество алкоголя, повредили плитку магазина «Евроопт» в Буда-Кошелеве, и надеялись остаться безнаказанными. Однако все происходящее записала видеокамера. Подростков обвинили по ч.2 статьи 339 УК Республики Беларусь в злостном хулиганстве.

В ходе заседания выяснилось, что в отношении двоих подростков и ранее устанавливались факты употребления спиртных напитков. За каждого пришлось отвечать родителям, которые, зная об употреблении детьми алкоголя, не осуществляли должный контроль и не боролись с пагубной привычкой сыновей.

Один из подростков уже рассматривался на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, где его освободили от административной ответственности, дав этим второй шанс. Этот факт лишь усугубил его положение в суде, показав, что урок не усвоен.

Комментарий о судебном заседании дала помощник прокурора района Виктория Стрижнева:

— Самое главное – молодые люди не осознавали, что за это преступление им придется понести ответственность. Теперь у обвиняемых могут появиться проблемы при поступлении в ведосмтвенные ВУЗы, а в дальнейшем судимость негативно повлияет и на их трудоустройство. Прокуратура района напоминает о том, что любое противоправное действие несет за собой необратимые последствия, которые отразятся на вашей жизни.

Суд принял решение привлечь несовершеннолетних к уголовной ответственности и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Теперь подростков ждет серьезный контроль, только уже не от родителей, а от государственных органов.

Алина ЮРИНСКАЯ

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