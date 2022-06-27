В рамках плановых учений, которые проходят в Гомельской области, 25 июня в райцентре состоялись стрельбы.

Участие в мероприятии приняли 9 человек. Военнообязанные выполняли метание учебных гранат, стрельбу из автомата и пистолета.

Юрий ЕЖОВ