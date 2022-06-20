В основу выставки легли фотографии, вещественные доказательства с мест расстрелов и массовых захоронений жертв гитлеровского террора, а также архивные документы, изобличающие политику геноцида, организованного нацистами в годы оккупации. Первыми посетителями стали сотрудники РОВД и РОЧС нашего района.

Данный проект был реализован совместными усилиями прокуратуры Гомельской области и дворцово-паркового ансамбля при участии областного архива, архива общественных объединений и гомельского историка Юрия Панкова. Основная цель выставки – достоверно рассказать широкому кругу посетителей о фактах нацистского террора в отношении мирного населения и советских военнопленных, о тех трагических страницах в нашей истории, которые не должны подлежать забвению.

Названием для экспозиции послужили слова женщины, угнанной немцами в концлагерь: «Прощайте, люди добрые. Теперь встретимся на том свете». Видя организованное «рабочими бригадами» из подразделений СС массовое убийство коммунистов, евреев и «неполноценных в расовом отношении элементов», население на оккупированных территориях не питало иллюзий по поводу своего будущего. Неприкрытый террор, грабительская экономическая политика, угон на принудительные работы обосновывались нацистами как необходимые меры в борьбе за лучшее будущее белорусского народа. При этом, согласно «Генеральному плану Ост», в Беларуси 75% населения было «лишним».

– В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны прокуратурой проделана большая работа по сбору материалов о событиях, происходивших на территории Буда-Кошелевского района. Сведения из всего региона были проанализированы в областной прокуратуре и в дальнейшем послужили основой для выставки, организованной в Гомельском дворцово-парковом ансамбле, – отметил заместитель прокурора района Антон Бобылев, открывая выставку. – Стараниями историко-культурного центра нашему району удалось получить эту экспозицию в преддверии знаковых дат: 100-летия органов прокуратуры и Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной вой-ны и геноцида белорусского народа. Необходимо прив-лечь общественность района, представителей трудовых коллективов и учебных заведений к посещению выставки, чтобы они смогли увидеть факты, свидетельствующие о геноциде в отношении белорусов, в том числе на территории Буда-Кошелевского района, узнать судьбу наших предков, которые погибли от рук захватчиков. Если человек знает правду, его убеждения тяжело сломать какими-то фейками или искажением информации.

В ходе мероприятия, посвященного 100-летию со дня образования органов прокуратуры Беларуси, 21 июня данная экспозиция будет представлена в районном Доме культуры. В остальное время с выставкой можно будет ознакомиться в краеведческом музее до 1 июля.

Анна ЛИТАШ

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ