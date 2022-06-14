Суд Буда-Кошелевского района постановил приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных наркотиков, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказался 20-летний молодой человек, которому было предъявлено обвинение по ч.ч.1, 5 ст.328 УК. В октябре 2021 года посредством мобильного телефона договорился о покупке 1 гр метадона. После оплаты заказа получил сообщение с адресом тайника, где находился товар. Наркотик забрал и хранил при себе для дальнейшего сбыта. «Он понимал, что потребление наркотика опасно для жизни и здоровья человека, предвидев возможность наступления общественно опасных последствий своих действий, но легкомысленно полагал, что организм потребителя выдержит его воздействие. Передал наркотик потерпевшему, который умер после употребления метадона от отравления особо опасным наркотическим средством», — рассказали в суде.

Также вблизи одной из деревень Буда-Кошелевского района для личного потребления подсудимый приобрел не менее 0,0026 гр марихуаны и не менее 0,0087 гр смеси марихуаны и других веществ. Наркотик употреблял и хранил при себе и дома.

Приговором суда молодой человек признан виновным. Окончательно ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Мобильный телефон осужденного будет конфискован.

Приговор в законную силу не вступил.