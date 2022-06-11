Сейчас на аграриях лежит большая ответственность, ведь именно от того, как они сработают, будут зависеть надои молока и привесы в зимне-стойловый период. На полях ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» кипит работа. Сельские труженики стараются использовать каждую погожую минуту, чтобы уложиться в оптимальные агротехнические сроки: больше скосить трав

и быстрее положить на хранение питательную зеленую массу.

О том, как идет косовица в хозяйстве, рассказал главный агроном Сергей Шевчук:

– Первый укос многолетних трав очень важен: в этот период будущий сенаж наиболее питательный и сочный. Наша задача – получить полезный рацион для животных, насыщенный витаминами и белками. Косить начали в самый пик созревания, когда растение содержит максимальное количество полезных веществ. К кормозаготовке мы приступили около трех недель назад. Первым делом скосили, а потом закатали в полимерную пленку озимую сурепицу, под которую было отведено 200 га. Следует отметить, что определенная доля культуры пошла на подкормку КРС. Часть многолетних трав уже заготовили в полимерную упаковку, остальная пойдет на сенаж. В данный момент идет закладка сенажа в траншею на МТК-600. Для этих целей создан отряд опытных механизаторов, где каждому работнику отведена определенная роль. В нынешнем году мы увеличили площади посева под клевер, который богат белком, и не прогадали. Урожай у культуры хороший, планируем получить как минимум два укоса. Из 280 га клевера часть пойдет на семена, а остальное – на кормовые цели. Параллельно с заготовкой сенажа идет и заготовка сена. Всего же в нынешнюю кормозаготовительную кампанию по плану необходимо заготовить 1231 тонну сена, 11200 тонн сенажа и 18000 тонн силоса.

Сейчас на косьбе, подборе и измельчении трав заняты две единицы техники, которой управляют настоящие профессионалы своего дела. Среди них – комбайнер Александр Филипенко, опыта и мастерства у которого не занимать.

– Сельхозотрасли я посвятил 33 года, причем большую часть жизни тружусь в родном хозяйстве, куда пришел сразу после окончания школы. Начинал слесарем, работал на бензовозе и на грузовой машине, а после пересел за руль трактора. Тяга к технике, судя по всему, мне передалась от отца, который тоже был механизатором. По моим стопам пошел и старший сын Евгений, который трудится инженером в родном сельхозпредприятии. За годы я освоил различные виды работ, а в последнее время мое основное направление – кормозаготовка и уборка зерновых культур. Техника у меня относительно новая и при должном уходе в важный момент не подводит. На своем КВК-800 за день убираю порядка 15 га площадей. Ежедневно темпы кормозаготовки только увеличиваем, трудимся весь световой день, ведь именно от нас сейчас зависит продовольственная безопасность хозяйства и страны в целом. Не зря же говорят: как корову накормишь, столько и надоишь. А от этого, соответственно, будет зависеть и наша заработная плата. Так что будем стараться справиться с поставленными задачами, – рассказал механизатор.

Тем временем на сенажной траншее МТК-600 трамбовка зеленой массы не прекращается. Большое внимание уделяется соблюдению технологического регламента при закладке сенажа. В обязательном порядке проводится контроль качества, ведь на сохранность питательных веществ сенажа влияет как степень измельчения, влажность, так и целый ряд других показателей. «Простоев техники в хозяйстве из-за поломок не наблюдается, работники к началу важной сельхозкампании подготовили ее основательно. Люди стараются не упустить ни одного погожего дня для косовицы», – отметил Сергей Шевчук.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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