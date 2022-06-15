12 июня от дежурного хирурга ожогового отделения Гомельской городской клинической больницы №1 поступило сообщение о том, что к ним обратился мужчина 1960 г.р. с термическим ожогом.

Установлено, что мужчина накануне около 9 часов вечера, находясь в Буда-Кошелевском районе, при розжиге мангала пролил жидкость для разведения огня на кисть левой руки.

На следующий день мужчина самостоятельно приехал в Гомель и обратился в учреждение здравоохранения за помощью. После проведенного осмотра медицинскими работниками пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение Гомельской городской клинической больницы. Подразделения МЧС не привлекались.

Наступила летняя пора и многие люди на своих приусадебных участках или в лесу предпочитают организовать шашлык. Но в процессе приготовления шашлыка не стоит забывать о мерах пожарной безопасности. Ведь для его приготовления используется открытый огонь, а это всегда связано с определённой опасностью.

Если вы готовите шашлык на даче или приусадебном участке, располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек.

Не оставляйте разожжённый мангал без присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям.

При приготовлении шашлыков не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее начинается тление и горение. Рекомендуем использовать специальные угли и мангал, а под рукой держите огнетушитель или емкость с водой. Если вы не используете мангал или гриль, то даёте опасную свободу пламени в его действиях. Занятые отдыхом, вы можете обнаружить пожар слишком поздно и уже не сможете им управлять. В мангале же огонь полностью подчинен вам, что обеспечивает безопасность.

Не разжигайте костер или мангал над низко растущими деревьями.

Нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин): горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна искорка, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках.

К сожалению, далеко не все выполняют эти несложные правила, забывая, о том, что пренебрежение правилами пожарной безопасности может повлечь за собой возникновение пожара или травмы.

МЧС напоминает: будьте более сознательны, берегите себя и своих близких. Номера службы спасения 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС