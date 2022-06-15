12 июня от дежурного хирурга ожогового отделения Гомельской городской клинической больницы №1 поступило сообщение о том, что к ним обратился мужчина 1960 г.р. с термическим ожогом.
Установлено, что мужчина накануне около 9 часов вечера, находясь в Буда-Кошелевском районе, при розжиге мангала пролил жидкость для разведения огня на кисть левой руки.
На следующий день мужчина самостоятельно приехал в Гомель и обратился в учреждение здравоохранения за помощью. После проведенного осмотра медицинскими работниками пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение Гомельской городской клинической больницы. Подразделения МЧС не привлекались.
Наступила летняя пора и многие люди на своих приусадебных участках или в лесу предпочитают организовать шашлык. Но в процессе приготовления шашлыка не стоит забывать о мерах пожарной безопасности. Ведь для его приготовления используется открытый огонь, а это всегда связано с определённой опасностью.
- Если вы готовите шашлык на даче или приусадебном участке, располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек.
- Не оставляйте разожжённый мангал без присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям.
- При приготовлении шашлыков не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее начинается тление и горение. Рекомендуем использовать специальные угли и мангал, а под рукой держите огнетушитель или емкость с водой. Если вы не используете мангал или гриль, то даёте опасную свободу пламени в его действиях. Занятые отдыхом, вы можете обнаружить пожар слишком поздно и уже не сможете им управлять. В мангале же огонь полностью подчинен вам, что обеспечивает безопасность.
- Не разжигайте костер или мангал над низко растущими деревьями.
- Нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин): горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна искорка, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках.
К сожалению, далеко не все выполняют эти несложные правила, забывая, о том, что пренебрежение правилами пожарной безопасности может повлечь за собой возникновение пожара или травмы.
МЧС напоминает: будьте более сознательны, берегите себя и своих близких. Номера службы спасения 101 или 112.
Буда-Кошелевский РОЧС