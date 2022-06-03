В Гомеле задержали 15-летнего курьера телефонных мошенников, сообщили БЕЛТА в МВД.

Как уточняется, девятиклассник забирал деньги у пенсионеров и переводил их нанимателю. Правоохранители установили его причастность к четырем фактам преступной деятельности. Жертвами преступной схемы стали горожане в возрасте от 57 до 85 лет. «За непривлечение их близких к уголовной ответственности за якобы совершенные теми ДТП передали курьеру более $7 тыс. и свыше Br11 тыс. Для убедительности кроме денег мошенники просили потерпевших передать их родственникам вещи: постельное белье, полотенце, туалетную бумагу, мыло, ложку и кружку», — рассказали в ведомстве.

По словам парня, он осознавал незаконность своих действий, но исправно выполнял поручения заказчика.

По всем фактам мошенничества в крупном размере возбуждены уголовные дела.