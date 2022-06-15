С апреля в Гомельской области все чаще регистрируются случаи интернет-мошенничества, связанные с продажей билетов на театральные постановки и киносеансы.

В мае молодой парень из Гомеля решил познакомиться с девушкой через сеть Интернет. Наткнулся на профиль приглянувшейся девушки. Общение перешло в мессенджер «Telegram». Через некоторое время девушка предложила посетить кинотеатр, при этом настойчиво предлагала купить билеты на понравившийся фильм через определенный сайт, ссылку на который направила сама. Молодой человек перешел по ссылке и ввел реквизиты банковской карты. После оплаты парень не получил никаких билетов, и остался с нулевым балансом на карте. Молодой человек не досчитался более 300 рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК Республики Беларусь, ведется расследование.

Только за 2 месяца зарегистрировано 8 подобных случаев интернет-мошенничества.

Фейковые сайты театров и кинотеатров выглядят почти так же, как и настоящие: на них размещается описание спектаклей (фильмов) нового сезона, афиша, а также уведомление о возможности покупки билетов онлайн. В основном билеты в театр (кино) предлагали приобрести новые знакомые после общения в сети Интернет.

Будьте бдительны! Приобретайте билеты только на проверенных сайтах театров и кинотеатров, не переходите по ссылкам, предоставленным Вам в сети Интернет. Самый надежный способ защититься от такого рода мошенничества – это осуществлять покупку билетов в кассах театров и кинотеатров.

Источник: http://gp.by

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