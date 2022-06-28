26 июня в 10-10 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в д. Дербичи. В результате пожара повреждена кровля и потолочное перекрытие блочной хозяйственной постройки. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем, не перегружайте электрическую сеть, не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами, не применяйте в аппаратах защиты электросейтей некалиброванные плавкие вставки (скрутки проволоки, «жучки»), не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, курите только в специально отведенных для этого местах. Помните! Ваша безопасность в Ваших руках. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС