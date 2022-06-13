В мае подорожали сгущенка и лук, стали дешевле огурцы и чеснок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Огурцы подешевели на 47,91%, чеснок — на 21,02%, помидоры — на 16,69%, груши — на 14,13%, яблоки — на 12,78%, перец сладкий — на 10,92%, виноград — на 10,79%, капуста — на 10,5%.

В свою очередь молоко сгущенное подорожало на 11,16%, лук репчатый — 8,99%, кукурузные хлопья — 8,54%, растительное масло — на 7,21%, халва — 6,48%, маргарин — на 5,76%, картофель — на 5,15%.

В целом овощи стали дешевле на 14,48%, фрукты — на 5,36%. Молоко и молочные продукты подорожали на 1,92%, мясо и мясопродукты — на 1,51%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 4%, крупа и бобовые — на 4,21%, рыба и рыбопродукты — на 1,66%.

Обеды в столовой подорожали на 2,39%, в ресторане и кафе — на 1,76%, фастфуд — на 1,15%.

Табачные изделия поднялись в цене на 0,23%, алкогольные напитки — на 3,28%.

Непродовольственные товары в мае стали дороже на 0,97%. Одежда подорожала на 0,34%, мебель — на 0,51%, ковровые изделия подорожали на 1,62%, текстильные изделия — на 2,07%, стройматериалы — на 1,11%, медикаменты — на 0,63%. Обувь стала дешевле на 0,31%.

Стоимость услуг понизилась на 0,16%. В мае жилищно-коммунальные услуги подорожали на 0,04%, услуги гостиниц — на 0,73%, фотоателье — на 2,02%, санаторно-оздоровительные — на 2,59%, химчистка верхней одежды — на 3,07%, ремонт часов — на 4,15%.

Стали дешевле услуги пассажирского транспорта (3,63%), в частности, международного сообщения — на 9,42%, воздушного — на 6,71%, железнодорожного сообщения — на 5,8%. Также подешевели малярные работы (0,99%), облицовка кафельной плиткой (1,02%), туристические услуги (0,29%), услуги страхования (4,67%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в мае составила 0,7%.