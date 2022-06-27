Окунуться в прохладную воду, полежать на берегу – один из самых популярных видов отдыха у белорусов в жаркую летнюю погоду. В выходные дни пляжи усыпаны взрослыми и детьми. И по статистике в эти же дни чаще всего фиксируются случаи гибели на воде.

С начала 2022 года в Гомельской области утонуло 22 человека, из них в текущем месяце в воде утонуло 11 человек.

26 июня 2022 в 12-06 по прямой связи от дежурного по РОВД поступило сообщение о пропавшем человеке на затоне реки Припять в городе Наровля.

В ходе разбирательства установлено, что мужчина 1988 г.р. вместе с товарищем отдыхали у реки, при этом распивали спиртные напитки. После чего мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения решил переплыть затон, и пропал. Работниками ОСВОД в 2 метрах от берега было обнаружено тело утонувшего мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

26 июня 2022 в 21-01 в службу спасения Кормянского района от начальника Кормянского ОСВОД поступило сообщение о том, что по адресу: Кормянский р-н аг. Литвиновичи, в р. Сож утонул человек.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина 1991 г.р. находясь на рыбалке с другом, решил переплыть реку Сож на другой берег, в результате чего утонул.

Справочно: инцидент произошел на реке Сож, ширина в месте происшествия 40-50 метров, глубиной от 3 до 4 метров.

Проводя время на берегу реки или озера, к любым неожиданностям нужно быть готовым. Если вы отдыхаете у воды, то дно водоёма должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила. Осмотритесь – нет ли на берегу битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Располагайтесь в тени, избегая прямых солнечных лучей, обязательно наденьте головной убор.

Наблюдайте за своими детьми, когда они играют на берегу, не выпускайте их из вида. Не позволяйте детям нырять с ограждений или берега и старайтесь пресекать шалости на воде. Предупредите, что плавать можно только в специально оборудованных местах недалеко от берега. Объясните ребёнку, что не стоит хвастаться перед друзьями умением плавать и устраивать соревнования. Малышей одних в воду отпускать категорически нельзя.

МЧС напоминает: несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическим последствиям! Помните: вода не прощает ошибок! Купайтесь там, где безопасно!