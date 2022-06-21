20 июня в 17-45 на центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре гаража в п. Восход Буда-Кошелевского района. В результате пожара уничтожена кровля и имущество блочного гаража. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

Если придерживаться всех правил, о которых речь пойдет дальше, то пожара в гараже вам бояться не стоит. А правила очень просты.

— Если, например, вы поставили машину «на прикол» в гараже, то отключите от аккумулятора всю электрическую проводку. Не будет источника питания — не будет и чему загореться. Подумайте о средствах, которые смогут вам помочь при пожаре. Также приведите в порядок территорию вокруг гаража. Мусор, который может загореться, надо убрать. Те участки, где могло разлиться масло или топливо, засыпьте песком или землей. Периодически проверяйте проводку на предмет целостности изоляции. Переносные печки вроде «буржуйки» в гараже разжигать категорически запрещено. Дело в том, что в воздухе могут оставаться пары бензина, которые вспыхивают молниеносно.

Помните! Ваша безопасность в Ваших руках. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.