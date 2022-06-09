В судебном процессе по делу группы Николая Автуховича начался допрос главного фигуранта, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Автухович обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса, 6 из них — за особо тяжкие преступления, один из составов предусматривает высшую меру наказания.

Среди инкриминируемых деяний Николаю Автуховичу вменяется измена государству, содействие в террористической деятельности, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, покушение на захват власти неконституционным путем, создание преступной организации, разжигание расовой, национальной, религиозной вражды или розни. А также ряд других составов преступлений, таких как контрабанда, акт терроризма.

На скамье подсудимых находятся 12 человек. Накануне завершился допрос 11 обвиняемых. Заседание проходит в тюрьме №1 Гродно.