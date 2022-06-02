Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей.

На праздник пригласили детей с ограниченными возможностями, из неблагополучных и многодетных семей. Накануне 26 -31 мая специалисты центра провели благотворительную акцию «Доброе сердце», в ходе которой врачи и медицинскоий персонал центральной районной больницы в лице главного врача Станислава Крылатова и заместителя главного врача Ольги Князевой оказали спонсорскую помощь в проведении мероприятия.

Для ребят организовали множество интересных конкурсов, веселых танцев и увлекательных заданий. Приятным завершением праздника стали дискотека с мыльными пузырями и вручение сладких подарков.

Территориальный центр социального обслуживания населения благодарит неравнодушных жителей города, специалистов управления по труду, занятости и социальной защите, пенсионный фонд, руководителей районного отдела по чрезвычайным ситуациям и сотрудников центра и артистов районного Дома культуры за активное участие в жизни нуждающихся и оказываемую помощь.

Фоторепортаж с места событий.

Фото Алины Юринской