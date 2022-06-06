Недавно сотрудники патрульно-постовой службы милиции областного центра получили на вооружение велосипеды. Теперь в местах массового отдыха граждан и в прибрежной зоне охранять правопорядок будут не только пешие патрули, но и милиционеры на двухколесном транспорте.

Однако, как отметил вриод начальника УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Анатолий Васильев, глазу обычного гражданина отличить обычного велолюбителя от стража порядка будет нелегко. В рамках эксперимента сотрудники несут службу без форменного обмундирования. Данное решение стало еще одной их форм контроля над состоянием правопорядка. Так, милиционер, заметив совершающееся правонарушение, тут же сообщит об этом ближайшему наряду, а в случае острой необходимости будет готов его пресечь, неожиданно для нарушителя. К тому же велосипед является довольно эффективным видом транспорта, ведь его отличительная черта – мобильность и маневренность на тротуарах и пешеходных зонах, а также экологичность и фактическая бесшумность передвижения.

К слову, в прошедшие выходные при таком патрулировании была обнаружена компания из двух мужчин, которые распивали крепкий алкоголь прямо на лавочке в одном из мест отдыха на территории Центрального района Гомеля. После употребления спиртного они без тени сомнения решили охладиться в ближайшем водоеме.

А ведь как отметил Анатолий Васильев, анализ произошедших несчастных случаев вблизи рек и озер показывает, что подавляющее большинство утонувших находились именно в состоянии алкогольного опьянения, не отдавали отчета своим действиям и не могли реально оценить опасность.

В управлении охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облисполкома отметили, что с начала купального сезона было проведено перераспределение патрульных нарядов, которые приближены к местам отдыха, а на территории пляжей г. Гомеля выставлены дополнительные маршруты патрулирования. По местам, запрещенным для купания, начали работу мобильные группы из числа сотрудников милиции, администраций районов, ОСВОД. Так, за распитие спиртного и нахождение в нетрезвом виде в общественных местах к административной ответственности уже привлечено 78 граждан, в отношении двух жителей области составили протоколы за купание в запрещенных местах. Целый букет правонарушений зафиксирован по линии Госавтоинспекции – 162 протокола.

Нужно знать, что распитие алкогольных напитков либо появление в общественном месте в пьяном виде, в том числе и в местах отдыха у водоемов, является нарушение статьи 19.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушения и влечет за собой ответственность в виде штрафа до восьми базовых величин, а купание в запрещенных местах является нарушением статьи 24.42 КоАП РБ и влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. Купание разрешено только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах.

Помните о необходимости соблюдения элементарных правил личной и имущественной безопасности в местах массового отдыха:

не стоит брать с собой на отдых драгоценности, крупные суммы денег, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, фотоаппараты;

если все же вы принесли с собой ценности, не оставляете свое имущество, особенно велосипеды и мобильные телефоны, на пляжах и улицах без присмотра, не кладите вещи у себя за спиной, не теряйте из поля зрения и всегда держите их на виду;

отлучаясь, попросите присмотреть за вещами, находящихся рядом отдыхающих;

не распивайте спиртные напитки в местах массового отдыха.

Если все-таки вы стали жертвой преступления или правонарушения необходимо тут же сообщить об этом по телефону «102».

ОИОС УВД