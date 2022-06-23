24 июня  в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Не спеши обгонять! Убедись в безопасности!», направленный на предупреждение ДТП в результате выезда на полосу встречного движения.

За 5 месяцев текущего года на территории Гомельской области по причине нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек погибли и 14-получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Обгон-безусловно, самый опасный из маневров, которые водитель может осуществить во время движения, и, прежде чем приступить к его выполнению, водитель обязан взвесить все «за» и «против». Ведь именно этот маневр одинаково опасен для всех: для обгоняющего, для обгоняемого и для встречных автомобилей. Малейшая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

Помните, что до начала обгона водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление и (или) снизить скорость движения.

Водителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ОБГОН:

  • если водитель транспортного средства, движущегося впереди по той полосе движения, подал сигнал левого поворота;
  • если следующие за ним водители начали обгон.

Объезд транспортного средства, водитель которого подал сигнал поворота налево и приступил к выполнению маневра, производится с правой стороны. Водитель же обгоняемого транспортного средства обязан с учетом дорожно-транспортной обстановки двигаться ближе к правому краю проезжей части дороги и не препятствовать обгону увеличением скорости движения или иными действиями.

Госавтоинспекция напоминает, что ОБГОН ЗАПРЕЩЕН:

  • в зоне действия дорожных знаков ’’Обгон запрещен44, ’’Обгон грузовым автомобилям запрещен14, на поворотах дороги, обозначенных дорожными знаками ’’Опасный поворот44, ’’Опасные повороты44, на подъемах, обозначенных дорожным знаком ’’Крутой подъем44, а также в конце подъемов и на других участках дорог с ограниченной обзорностью дороги;
  • на обозначенных и регулируемых перекрестках;
  • на пешеходных переходах и ближе чем за 50 метров перед ними;
  • транспортного средства, производящего обгон или объезд препятствия;
  • при недостаточной видимости дороги;
  • на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
  • на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними.

ПОМИМО ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОБГОНА ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:

  • всегда используйте зеркала;
  • избегайте обгона в условиях плохой видимости;
  • не обгоняйте, если дорожная разметка не позволяет этого;
  • обратите внимание на скорость и ускорение;
  • не возвращайтесь в свою полосу, если вы не видите автомобиль, которого обгоняете, в зеркало;
  • обязательно используйте поворотники;
  • не обгоняйте на крутых поворотах и в условиях ограниченной видимости.
  • постоянно контролируйте ситуацию впереди и сзади. Нужно следить за тем, чтобы никто не обгонял вас в момент начала обгона;
  • не обгоняйте автомобиль, который притормаживает или отклоняется от прямолинейного движения;
  • не нужно приближайтесь сзади близко к обгоняемым автомобилям. Дистанция в данном случае необходима для разгона и для лучшей просматриваемости дороги;
  • всегда кто-то может ехать быстрее: дайте им возможность обогнать — в момент обгона, если встречных машин нет, не нажимайте на газ, но и не тормозите.

Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, водителю, нарушившему правила обгона либо выехавшему на полосу встречного движения, когда правилами дорожного движения это запрещено, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до 1 года или без лишения.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевскогорайисполкома.

 