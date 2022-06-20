Ежегодно, после принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции №55/76 от 4 декабря 2000 года, 20 июня отмечается Всемирный день беженцев. Правда, начиная с 1969-го и до 2001-го, эта дата была связана с Днем африканских беженцев, пока Генассамблея не приняла указанную выше резолюцию, символизировавшую выражение солидарности с Африкой. Той самой Африкой, за счет которой на протяжении столетий обогащались страны Старой Европы и Нового Света, чьи представители сейчас заседают в ООН и принимают резолюции.

Помимо Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, создано большое количество организаций, провозглашающих своей целью помощь несчастным людям, вынужденным покинуть свои дома. На протяжении многих лет все человечество пытается решить проблему вынужденной миграции, но людей, спасающихся от войны, разрухи или голода, почему-то становится все больше. И вот что любопытно: чем большему количеству стран цивилизованное сообщество «причиняет» демократию, тем больше появляется беженцев из этих регионов. Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия, с 2014 года к этим странам присоединилась и Украина.

Закономерно, что беженцы из разоренных стран Ближнего Востока в поисках защиты и лучшей жизни обратились к тем, кто сполна накормил их «демократическими ценностями». И поначалу, преследуя свои политические мотивы, их принимали в странах Европы. Бизнес, построенный на переправке вынужденных мигрантов, вырос до ужасающих масштабов. Человеческое горе для кого-то стало источником большой прибыли. Нелегальная миграция была поставлена на поток, причем жизни людей мало кого заботили. Вспомните, как часто появляются новости о массовой гибели людей в Средиземном море, где проходит один из популярных маршрутов переправки.

Но со временем беженцев и мигрантов стали делить на правильных и неправильных. Вот те, которые пытались прорваться в Европу через Беларусь, оказались неправильными. Да и не беженцы они вовсе, а оружие в руках страшного диктатора Лукашенко, которое он хотел использовать для разрушения европейского благоденствия. Таких можно и в расход пус-тить, а еще как можно скорее построить забор, да повыше. Представляете себе недоумение людей? Соплеменники живут в Европе в бесплатном жилье и получают пособия, а против них натравливали собак, а кого-то и вовсе убили.Вот так и работает Конвенция о статусе беженцев…

Донбасские беженцы тоже были неправильными, даже скорее незаметными для мирового сообщества и западных НКО. Мировые звезды к ним не приезжали, не приглашали пожить в своих домах, не писали о них в соцсетях посты с хэштегами. И место этим незаметным беженцам нашлось только в России да Беларуси. Вот и нынешние беженцы с Украины, с которыми поначалу был весь мир, похоже начинают прозревать и понимать, нянчиться с ними в Европе больше не хотят. Эта информационная повестка уже отработана и интерес к ней спадает: на смену солидарности с Украиной пришла солидарность с лицами нетрадиционной ориентации (как-никак сейчас на Западе месяц гордости ЛГБТК+), флаги сняли, из отелей и квартир выселяют, бесплатный проезд отменили, скоро и пособия отменят. Сплошное лицемерие получается.

И вот смотрю я на все эти «всемирные» дни солидарности, памяти и поддержки, особенно после неприятного инцидента с памятными мероприятиями ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей, и думаю: может, когда-то это действительно были значимые даты и события, которые были призваны сплотить мировое сообщество, искоренить проявления несправедливости, вражды и жестокости, а теперь… А теперь это сплошная профанация и издевка над трагедиями в жизни людей.