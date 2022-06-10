На этой неделе Президент встретился с управляющим директором эмиратской компании Emaar Properties Мохамедом Али Алаббаром. Событие довольно знаковое. Во-первых, об этом свидетельствует сам факт, что встреча состоялась на уровне главы государства. Во-вторых, восточные люди очень тщательно прорабатывают вопросы дипломатии, и на фоне санкционного давления на Беларусь это событие можно назвать своего рода политическим заявлением, обозначением стабильных отношений и укрепления связей с нашей страной со стороны Объединенных Арабских Эмиратов. Ведь, помимо встречи с одним из крупнейших бизнесменов ОАЭ, на регулярной основе проводятся переговоры по линии МИД и правительства. Примером этому служит недавняя встреча премьер-министра Романа Головченко с вновь избранным президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. И, как отметил премьер-министр, Беларусь давно установила контакты со всеми странами Ближнего Востока. Да и у нашего ближайшего партнера, России, налажено тесное взаимодействие с этим регионом.

Более того, на сегодняшний день уже идет речь о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ, за которыми закрепилось звание всемирного торгового и логистического центра. А Саудовская Аравия не прочь присоединиться к БРИКС.

Подобные контакты демонстрируют прагматический подход: каждая из сторон заботится о своих национальных интересах и экономическом развитии, при этом демонстрирует уважение к партнерам, а не относится к ним, как к своим колониям.

А вот США, похоже, еще не поняли, что Ближний Восток давно изменился и не собирается следовать диктуемым со стороны Америки требованиям себе во вред. И отказ стран Персидского залива присоединяться к западным санкциям против российских нефти и газа вполне разумен и обоснован. Введение эмбарго не просто приведет к ухудшению отношений с крупным мировым игроком и экономическим партнером, а вызовет масштабный мировой кризис. И первым от этих мер пострадает Ближний Восток. А что потом? Запрет на торговлю Китаем или вообще полный контроль нефтяной сферы Америкой? А если нет, то где гарантии, что меры, предпринимаемые Штатами в отношении неугодных им государств, в какой-то момент не будут применены к арабским странам? К тому же все хорошо помнят, как Америка поддержала арабскую весну в 2011-м и предала Мубарака, который был ей верным союзником.

Мир изменился, а Запад, не до конца осознавая это, или по привычке, все еще пытается заставить весь мир играть по своим правилам. Ну, может, с Японией или какой-нибудь Микронезией это еще срабатывает, а вот с арабскими странами уже как-то не очень. А все потому, что «Восток – дело тонкое». Здесь нужен особый подход, нахрапом больше не получится.

Анна ЛИТАШ