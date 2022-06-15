С 16 по 20 июня на территории Гомельской области Госавтоинспекцией будет проведен комплекс профилактических мероприятий под названием «Безопасность детей!», направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения.

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения:

— Переходите дорогу только в установленных для перехода местах: на нерегулируемом пешеходном переходе или зеленый сигнал светофора.

— Объясните ребенку о том, что перед переходом дороги необходимо убедиться в безопасности перехода, посмотрев влево и вправо.

— Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.

— Выходя над дорожным знаком «Пешеходный переход» на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.

— Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.

— Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.

— Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.

— Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. Объясняйте ребенку насколько это опасно!

— Проговаривайте ребенку о том, что при пересечении дороги двигаясь на велосипеде, самокате, электросамокате необходимо обязательно слезть с транспортного средства и перекатить его в руках.

— При движении на скейте, сигвее и др. необходимо также спешиться и взять средство персональной мобильности в руки.

При посадке и высадке из транспорта:

— Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на проезжую часть.

— Подходите для посадки к двери только после полной остановки.

— Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).

Кроме того, напоминаем, согласно пункту 178 Правил дорожного движения, перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, осуществляется с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

Также запрещается перевозка детей до двенадцати лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 18.13 КоАП и влечет наложение штрафа в размере до четырех базовых величин, в случае повторного неиспользования детского удерживающего устройства в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, водитель будет привлечен к административной ответственности по части 14 статьи 18.13 КоАП в виде наложение штрафа в размере от двух до восьми базовых величин.

Госавтоинспекция обращается ко всем взрослым участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть максимально предусмотрительными на дороге в отношении детей: постоянно контролируйте за детьми во время их пребывания на улице, рассказывайте о правилах безопасного участия в дорожном движении, разъясняйте и показывайте как правильно выбрать безопасное место активных игра, катания на велосипедах и других средствах передвижения. Обязательно рассказывайте насколько жизненно необходимо использовать световозвращающие элементы в темное время суток. И никогда не забывайте, что личным примером также можно предостеречь несовершеннолетних от роковых ошибок на дороге!

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома