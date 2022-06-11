«Авангард» запускает новый проект «Счастливые люди». Его первая героиня – коренная гомельчанка, которая вот уже 2,5 года живет в Уваровичах, разводит собак, держит коров, коз, свиней, кроликов, птицу, научилась варить сыры, печь хлеб, а еще успевает обо всем этом рассказывать в своем блоге в Instagram и на YouTube-канале.

– Никогда не думала, что буду жить в деревне и держать личное подсобное хозяйство, хотя с детства люблю животных, особенно собак. Кстати, именно благодаря собакам мы познакомились с мужем, переехали в деревню и у меня появилась вот такая мини-ферма. Хлопот, конечно, хватает, но они не в тягость. Все компенсирует любимое дело. Мне нравится вставать поутру и слышать пение птиц, дышать чистым воздухом, работать физически и, самое главное, общаться с животными. Это мой ритм. Я чувствую себя хозяйкой своей жизни, делаю то, что нравится, – делится Яна.

С детства наша героиня мечтала о собаке и собственном кинологическом центре. Центра пока нет, зато есть дюжина собак, дом с рыбками, попугайчиком и бородатой агамой, настоящая ферма с коровами, козами, кроликами, свиньями, курами. Яна на сегодняшний день – единственный в Беларуси заводчик аргентинских догов, а еще она занимается профессиональным разведением породы чихуахуа. Вот куда приводят мечты.

– Первого аргентинского дога мне подарил мой будущий муж. И понеслось: собак становилось больше, а места в съемной квартире меньше. Тогда мы приняли решение переехать в деревню, чтобы у собак была возможность двигаться и развиваться. Первое время жили у свекрови в Узе, потом купили домик в Уваровичах. Завели курочек, чтобы иметь домашние яйца, козочку, чтобы было молочко на случай, если придется выпаивать новорожденных щенков. Потом я вошла, как говорится, во вкус: прикупила еще козочек, корову, одно время держала перепелок, индюков, уток и даже улиток ахатин. Попробовала делать творог, сметану, масло, творожные сырки, сгущенку. Но главной моей страстью стали сыры. Изначально все делалось для себя, а потом появились излишки. На них быстро нашлись покупатели. В основном это, конечно, горожане, у которых нет возможности попробовать домашние натуральные продукты. Раз в неделю, по выходным, я развожу своим постоянным клиентам полезные и вкусные сыры, творожок, йогурт, молочко. Им хорошо и мне, как хозяйке, вдвойне приятно, – рассказывает молодая женщина.

Учитель английского языка, она ни дня не работала по специальности: не лежит душа. То ли дело животные: тут полная идиллия и взаимопонимание. Сейчас Яна учится на зоотехника в Речице и активно осваивает мастерство сыроделов на дистанционных курсах. Учеба приносит удовольствие, лишь слегка омрачая жизнь недолгими разлуками с семьей и большим хозяйством во время сессий.

– Безусловно, заниматься только разведением собак – более выгодный и менее хлопотный бизнес, чем содержание целой фермы. Но мне нравится, да и дочка очень любит домашние молочко и глазированные сырки. Думаю, моя детская мечта о собаках выросла в нечто большее. Да, я по-прежнему без ума от собак, но не меньшую радость мне доставляет видеть, как развивается наше хозяйство, осваивать новые виды деятельности. Это такой увлекательный процесс. Я и сама не заметила, как меня затянуло. Всеми секретами деревенской жизни я делюсь с подписчиками на YouTube-канале и в блоге в Instagram. Причем делаю это открыто, не таясь рассказываю не только об успехах, но и ошибках. Понимаете, хочется быть полезной людям: так больше смысла в жизни, – уверена Яна.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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