Начало летних каникул — пожалуй, самое долгожданное событие для школьников. Учебный год закончился, и у ребенка есть три месяца, чтобы с удовольствием провести свободное время и отдохнуть от школьных занятий. Одни отдыхают в летнем лагере, другие коротают время на детской площадке или футбольном поле, третьи проводят каникулы у бабушек с дедушками. Тем не менее у каждого из них есть один общий способ скоротать свободное время. Разумеется, речь идет об интернете. Вне зависимости от того, где школьник проводит летние каникулы, у него остается возможность выхода в сеть. И наивному, беспечному ребенку не составит труда запутаться в обширных сетях всемирной паутины. О чем говорить, если даже взрослые то и дело попадаются на уловки мошенников в интернете! Но гораздо хуже, когда ребенок становится не жертвой, а преступником. Накануне летних каникул для предотвращения детских киберпреступлений в Министерстве внутренних дел провели профилактическую акцию «Кибердети».

Как молодеет преступность, как уберечь детей от вовлечения в преступные схемы и чем может быть чревата на первый взгляд невинная детская шалость, корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев.

«Преступность сегодня молодеет»

— Андрей Васильевич, какие тенденции наблюдаются в сфере киберпреступности в последнее время?

— В течение прошлого года и в начале нынешнего мы регулярно рассказывали, какие бывают виды киберпреступлений, как не стать жертвой злоумышленников, а также приводили статистику и наиболее яркие примеры. Тем не менее ежегодно несовершеннолетние все чаще вовлекаются в противоправную деятельность в интернете. Это и преступления, связанные с оборотом наркотиков, мошенничество и многое другое. Можно сказать, что преступность сегодня молодеет: с каждым годом возраст совершения преступлений уменьшается.

— Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

— Раньше было так: киберпреступления совершал условный выпускник наших технических вузов либо сотрудник соответствующих предприятий. Сегодня фактически это ученики 5-х классов. Современные дети стали гораздо более продвинутыми. Они в курсе всех происходящих процессов не только у нас в стране, но и во всем мире. Дети хотят быть, что называется, в тренде. Кто-то совершает преступления в интернете ради какого-то мнимого самоутверждения среди сверстников, а кто-то видит в этом возможность заработать. Все они разные. Одни пользуются дорогими навороченными телефонами, а другие — простыми кнопочными. И вторые хотят соответствовать первым. К сожалению, дети легко поддаются на предложения о быстром заработке. По этой причине мы и провели акцию «Кибердети».

«Основная цель работы — предупредить несовершеннолетних об ответственности»

— Какая цель профилактической акции?

— Это не первая организованная нами декада кибербезопасности, во время которой рассказываем о киберпреступлениях. Мы говорим, какие виды преступлений совершаются в интернете, чего категорически нельзя делать, за что предусмотрена административная или уголовная ответственность. Кроме того, рассказываем родителям о цифровой гигиене и цифровом воспитании ребенка. Очевидно, что все начинается с семьи, и родители должны сами знать об элементарных правилах поведения в интернете. А также доходчиво объяснить ребенку, что можно и чего ни в коем случае нельзя делать в сети. Какой информацией не следует делиться в социальных сетях или на личных страницах, как пользоваться банковскими картами, как правильно оплачивать товары в интернете. Основная цель декады детской кибербезопасности — предупредить. Если ребенок колеблется, думает, совершать или нет противоправное действие, стоит ли поддаваться соблазну легких денег, и, в конце концов, делает правильный выбор, то можно с уверенностью сказать, что наша работа проделана не зря.

— Какие преступления совершают несовершеннолетние в интернете?

— Мы видим вовлечение несовершеннолетних в мошенническую схему с якобы родственниками в беде. Злоумышленники звонят пенсионерам, чтобы выманить денежные средства, а подростки участвуют в этой схеме в качестве курьеров. Они не всегда понимают, что за это предусмотрена ответственность. Таким образом они становятся соучастниками преступления. То же самое касается преступлений, связанных с оборотом наркотических средств. Оставил закладку — становишься соучастником. Передал деньги в пакете — становишься соучастником. Участвуешь в какой-то другой хитрой преступной цепочке — становишься соучастником. За это предусмотрена уголовная ответственность. По статье о хищении денежных средств с использованием компьютерной техники возраст привлечения к уголовной ответственности и вовсе начинается с 14 лет. Если он не достиг этого возраста, то ответственность понесут его родители. Если сумма ущерба для возбуждения уголовного дела недостаточно высока, то будет составлен административный протокол, а со школьником проведут индивидуальную профилактическую беседу.

— Какой минимальный возраст ребенка, совершившего в сети преступления, зафиксирован правоохранителями?

— Сейчас мы проверяем информацию о восьмилетнем ребенке, оставившем ложное сообщение о минировании. Были у нас подростки 12 и 13 лет, но восьмилетних еще не было. Мы вышли на его родителей, и если информация подтвердится, то у ребенка будут серьезные неприятности. Сейчас мы устанавливаем, действительно ли это был он либо звонок осуществляли от его имени. И если наша информация подтвердится, то у нас будет «рекорд» — восемь лет. Но это вполне может быть скваттинг.

— Что означает этот термин?

— Можно рассмотреть это на примере онлайн-игр. Создали аккаунт — вопросов нет. Но с чего вообще начинаются проблемы? В этом игровом сообществе могут находиться так называемые скваттеры. Если возникает конфликт на почве игры, то дети могут сделать деанон обидчика. Они устанавливают имя и фамилию, страну, город, домашний адрес, чтобы от его имени вызвать спецслужбы или «заминировать» какой-либо объект социальной инфраструктуры. В итоге к онлайн-обидчику приезжают правоохранители и задерживают за сообщение о ложном минировании. Это и есть скваттинг. Дети сейчас так развлекаются. Мы постоянно говорим, что за подобного рода выходки предусмотрена уголовная ответственность, и достаточно суровая — десять лет и больше. А если преступление квалифицируется как терроризм, то преступнику может грозить вплоть до 20 лет лишения свободы.

«Однажды из-за детской шалости пришлось развернуть самолет»

— Наверняка есть и другие примеры киберпреступлений, совершенных несовершеннолетними.

— К сожалению, случаи, когда дети «минируют» метро, железнодорожные вокзалы, аэропорты, школы, торговые объекты, не единичны. Однажды из-за такой шалости пришлось развернуть самолет. Дело, кстати, было в Беларуси. От имени одного из игровых сообществ скваттнули определенный рейс нашего аэропорта. Было сделано сообщение, что на борту самолета заложено взрывное устройство. Самолет уже прошел все необходимые процедуры, поднялся в воздух, но было принято решение его развернуть и досмотреть. После досмотра его заправили и отправили в полет. Через определенное время мы установили виновника происшествия. Возраст не позволяет привлечь его к уголовной ответственности, но мы и не ставим такой цели. Наша цель — объяснить и рассказать, чем это все может быть чревато. Но родителям так или иначе придется возместить ущерб. В эту сумму входит выбытие специальных групп МВД и МЧС, техническое обслуживание и дозаправка самолета. В итоге детская шалость обернулась ущербом на сумму около $20 тыс., которую теперь придется возмещать родителям.

— В последнее время злоумышленники при помощи хитроумных уловок воруют денежные средства с банковских карт белорусов. Причастны ли к этому несовершеннолетние?

— Дети все чаще совершают покупки при помощи банковских карт. Бывает, что ребенок может расплатиться в школьной столовой картой и забыть ее там. В итоге карту находит одноклассник, который может воспользоваться ею для совершения покупок. Разумеется, это тоже уголовно наказуемо. Или ребенок может воспользоваться банковской картой своих родителей. Поначалу те могут не заметить уменьшения суммы баланса, и тогда у ребенка появляется чувство безнаказанности. Он тратит все большие суммы и совершает все более дорогостоящие покупки, что влечет за собой уголовную ответственность.

— Как сохранить свои сбережения и не допустить их воровства с банковской карты?

— Главное, что нужно понять: банковскую карту ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, реквизитами ни с кем делиться нельзя. К аккаунтам в онлайн-играх также не следует привязывать банковские карты. Если необходимо что-то оплатить, лучше использовать виртуальную карту. При выезде за границу рекомендуется завести дополнительную карту с другим карт-счетом. При компрометации одной банковской карты идет компрометация всего счета. Если поступают звонки якобы от работников банка, сотрудников правоохранительных органов или родственников, попавших в ДТП, то ни в коем случае нельзя сообщать какую-либо информацию о банковском счете.

Киберпреступность очень латентна, она не раскрывается по горячим следам»

— Каким образом правоохранители борются с этой серьезной проблемой?

— Преступность в интернете, за исключением каких-то индивидуальных случаев, не раскрывается по горячим следам. Она очень латентна, и такие преступления раскрываются благодаря аналитической работе и международному сотрудничеству. Например, в 2022 году мы раскрывали преступления, совершенные в 2013, 2017, 2018, 2020 годах. Во взаимодействии со Следственным комитетом и зарубежными коллегами мы накопили необходимый массив цифровых следов, после чего появилась возможность выйти на конкретное лицо. В этом году мы провели совместную специальную операцию с коллегами из России по задержанию организаторов международной группы лжеминеров. Злоумышленники действовали на территории Витебской области и десяти округов России. Самому младшему участнику группы 12 лет, самому старшему 21 год. После задержания был возбужден ряд уголовных дел.

— Сколько уголовных дел о киберпреступности возбуждается в Беларуси?

— Уголовных дел может быть немного. Но по трем или пяти таким делам могут быть зарегистрированы десятки, сотни и даже тысячи ложных сообщений об опасности. У нас прописаны алгоритмы взаимодействия со Следственным комитетом, Комитетом государственной безопасности, Оперативно-аналитическим центром при Президенте и другими ведомствами. В 2022 году мы раскрыли восемь таких уголовных дел. Организатор одной из преступных групп причастен к более чем 200 уголовным делам на территории России, Казахстана и Узбекистана.

— Это очень серьезная и кропотливая работа…

— Разумеется. При раскрытии киберпреступлений самое главное — сохранить максимальное количество цифровых следов. Интернет не анонимен и помнит все. Все цифровые следы накапливаются, сохраняются и анализируются.

«Золотое правило безопасности — общаться в соцсетях с реально существующими людьми»

— Назовите основные, можно сказать, базовые правила безопасного поведения в интернете.

— Ребенок должен общаться в социальных сетях с реально существующими людьми. Это должно быть золотым правилом. Даже если эти люди проживают в другом городе или другой стране, ребенок должен знать их в реальной жизни или, во всяком случае, видеть их. Потому что за фотографией ребенка в социальной сети может скрываться взрослый человек со злыми намерениями. Кроме того, нужно понимать: любая личная информация, которая выкладывается в сеть, остается там навсегда. Удалить ее практически невозможно. Дети должны четко понимать, что если они выкладывают какую-либо информацию о себе, ею может кто-то воспользоваться. Фотографии могут быть скопированы, и от имени ребенка могут совершаться различные противоправные действия. Категорически не следует привязывать куда-либо свои банковские карты. Если есть необходимость что-то оплатить в интернете, безопаснее воспользоваться виртуальной банковской картой. Это самый необходимый минимум. Понятно, что периодически нужно менять логины и пароли. Очень внимательно следить за тем контентом, который приходит вам. Если вы открываете какую-либо ссылку от незнакомого человека, важно понимать, что за ней может скрываться какое-либо вредоносное программное обеспечение. Даже если вы ищете какую-либо информацию в поисковых сервисах, есть определенная доля вероятности, что вы попадете на сайт-зеркало. Его дизайн и цвета будут идентичны настоящему, но сам сайт может быть фишинговым. Имя домена может отличаться буквально на одну букву или символ. Поэтому нужно быть особенно внимательным.

— Что должны знать родители, чтобы обезопасить своего ребенка во время нахождения в интернете?

— Родителям важно обращать внимание, чем дети занимаются на каникулах и какие интернет-ресурсы они посещают. Ни в коем случае нельзя запрещать ребенку пользоваться телефоном или компьютером. Нужно поговорить с ним и объяснить, что делать можно, а что нельзя. Прежде всего родители должны знать и понимать важность цифровой гигиены. Они должны сами объяснять ребенку правила поведения в социальных сетях, правила обращения с банковской картой и правила поведения при общении с мошенниками. Все начинается с семьи. Основные правила закладывают родители. Мы в свою очередь готовы содействовать и содействуем им. Сотрудники органов внутренних дел постоянно делятся информацией с учебными заведениями, трудовыми коллективами, СМИ

— То есть ограничивать ребенка и запрещать ему выходить в интернет все-таки не следует?

— Дети так или иначе постоянно находятся в сети. Ограничить им доступ к телефонам или компьютерам мы не можем, да и не следует этого делать. Без доступа в интернет мы не можем развиваться и быть в курсе последних событий в эпоху повсеместной цифровизации. Так или иначе, но мы в ней. От этого нельзя закрыться, но рассказывать о правилах безопасного поведения в интернете и объяснять их просто необходимо, причем на конкретных примерах. Чем больше мы будем об этом говорить, тем меньше подобных случаев будет выявляться.

БЕЛТА